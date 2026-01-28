Agmer en alerta por posible reforma jubilatoria en la provincia

La conducción de Agmer manifestó su preocupación ante las versiones de cambios en el sistema previsional de Entre Ríos

Este lunes la Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se reunió con Claudia Vallori, representante de los jubilados en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos para abordar la situación ante las declaraciones en la prensa y rumores de intento de modificación de la Ley 8.732 que regula el régimen provincial de Jubilaciones y Pensiones.

Tras reunirse con la representante de los pasivos en la Caja de Jubilaciones, Silvia Vallori, la conducción de Agmer manifestó su preocupación ante las versiones de cambios en el sistema previsional y advirtió que no aceptará que los trabajadores sean "variable de ajuste".

Ante la ausencia de proyecto y las crecientes declaraciones mediáticas de los funcionario del gobernador Rogelio Frigerio, el sindicato reiteró su “defensa irrestricta del 82% móvil, la edad jubilatoria, el cálculo previsional y el sistema de pensiones, puntos en los cuales coincidimos durante la charla y a los cuales vamos a defender en unidad”.

“También se señaló que en momentos de ajustes a nuestros salarios y achique del Estado provincial, no deben ser las /os trabajadoras/es, jubiladas/os la variable de ajuste nuevamente”, enfatizaron. “Se coincidió que históricamente, ante intentos anteriores de reforma, el estar todos/as en la calle defendiendo la Caja y la Ley logró seguir manteniendo el derecho a una jubilación digna”.

Por último, “se establecieron canales de diálogos para futuras reuniones con el fin de continuar la resistencia frente a este tipo de políticas que sólo intentan beneficiar a un sector de la población empobreciendo a miles de entrerrianas/os, activos y jubilados, a los cuales afectará directamente la pretendida reforma”.

Por parte del gremio estuvieron presentes Abel Antivero, Lia Fimpel, Susana Cogno, Sergio Blanc y Claudio Puntel. En dicha reunión se dialogó sobre las declaraciones en medios de prensa en relación a la modificación de la Ley 8.732 y los pasos que se vienen dando en su defensa con reuniones de la intersindical y de la Federación y Centros de Jubilados con el Presidente de la Caja.