Uno Entre Rios | La Provincia | Agmer

Agmer en alerta por posible reforma jubilatoria en la provincia

La conducción de Agmer manifestó su preocupación ante las versiones de cambios en el sistema previsional de Entre Ríos

28 de enero 2026 · 13:10hs
La conducción de Agmer manifestó su preocupación ante las versiones de cambios en el sistema previsional de Entre Ríos

La conducción de Agmer manifestó su preocupación ante las versiones de cambios en el sistema previsional de Entre Ríos

Este lunes la Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se reunió con Claudia Vallori, representante de los jubilados en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos para abordar la situación ante las declaraciones en la prensa y rumores de intento de modificación de la Ley 8.732 que regula el régimen provincial de Jubilaciones y Pensiones.

Embed

Tras reunirse con la representante de los pasivos en la Caja de Jubilaciones, Silvia Vallori, la conducción de Agmer manifestó su preocupación ante las versiones de cambios en el sistema previsional y advirtió que no aceptará que los trabajadores sean "variable de ajuste".

Bloqueo del puerto de Concepción del Uruguay: seis personas fueron imputadas y aguardan la audiencia que definirá su situación judicial. 

Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024.

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

LEER MÁS: Abel Antivero pidió creatividad al gobierno para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones

Ante la ausencia de proyecto y las crecientes declaraciones mediáticas de los funcionario del gobernador Rogelio Frigerio, el sindicato reiteró su “defensa irrestricta del 82% móvil, la edad jubilatoria, el cálculo previsional y el sistema de pensiones, puntos en los cuales coincidimos durante la charla y a los cuales vamos a defender en unidad”.

“También se señaló que en momentos de ajustes a nuestros salarios y achique del Estado provincial, no deben ser las /os trabajadoras/es, jubiladas/os la variable de ajuste nuevamente”, enfatizaron. “Se coincidió que históricamente, ante intentos anteriores de reforma, el estar todos/as en la calle defendiendo la Caja y la Ley logró seguir manteniendo el derecho a una jubilación digna”.

Agmer Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos Silvia Vallori

Por último, “se establecieron canales de diálogos para futuras reuniones con el fin de continuar la resistencia frente a este tipo de políticas que sólo intentan beneficiar a un sector de la población empobreciendo a miles de entrerrianas/os, activos y jubilados, a los cuales afectará directamente la pretendida reforma”.

Por parte del gremio estuvieron presentes Abel Antivero, Lia Fimpel, Susana Cogno, Sergio Blanc y Claudio Puntel. En dicha reunión se dialogó sobre las declaraciones en medios de prensa en relación a la modificación de la Ley 8.732 y los pasos que se vienen dando en su defensa con reuniones de la intersindical y de la Federación y Centros de Jubilados con el Presidente de la Caja.

Agmer alerta reforma jubilatoria Caja de Jubilaciones
Noticias relacionadas
Fiesta del Mate: las entidades deportivas ofrecerán sus servicios y recaudarán fondos.

Fiesta del Mate: las entidades deportivas ofrecerán sus servicios y recaudarán fondos

El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas que impulsa ATE resolvió iniciar una medida de fuerza cuando inicie el debate del proyecto.

Estatales realizará un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

H de Perra se presentará en Paraná

Nodo: el nuevo ciclo de rap que busca consolidar la escena urbana en Paraná

El Boletín Oficial de Entre Ríos se integra a la plataforma Mi Entre Ríos

El Boletín Oficial de Entre Ríos se integra a la plataforma Mi Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial

Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial

Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Ultimo Momento
Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial

Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial

Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

El Gobierno le quita el sable corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional

El Gobierno le quita el sable corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Policiales
Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Ovación
Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en los test de pretemporada de la Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en los test de pretemporada de la Fórmula 1

Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia

Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia

Paranaenses en lo más alto del podio en la Regata del Río Negro

Paranaenses en lo más alto del podio en la Regata del Río Negro

Boca visita a Estudiantes (LP) por la segunda fecha del Torneo Apertura

Boca visita a Estudiantes (LP) por la segunda fecha del Torneo Apertura

La provincia
Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial

Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Fiesta del Mate: las entidades deportivas ofrecerán sus servicios y recaudarán fondos

Fiesta del Mate: las entidades deportivas ofrecerán sus servicios y recaudarán fondos

Agmer en alerta por posible reforma jubilatoria en la provincia

Agmer en alerta por posible reforma jubilatoria en la provincia

Estatales realizará un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

Estatales realizará un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

Dejanos tu comentario