Agmer exige al gobierno pagar el adelanto salarial acordado

En la paritaria se consensuó abonar el porcentaje correspondiente para superar la inflación. Agmer Uruguay alertó del no pago de la mejora.

Se alertó: “Pasaron ya casi diez días y el pago no se hizo efectivo. No solo eso sino que desde el área liquidaciones se subieron al sistema SAGE recibos con errores lo que no hace otra cosa que aumentar la angustia, generar mucho descontento y malestar entre los compañeros y compañeras docentes, quienes genuinamente desde las asambleas escolares mandataron mayoritariamente a lo largo y ancho de toda la provincia está exigencia, traducida luego en un acuerdo paritario que el gobierno aceptó y rubricó”.

Desde AGMER aseguran que el Estado tiene los recursos técnicos y el personal capacitado para liquidar en forma correcta e inmediata, tal cual fue el compromiso firmado, agregando que lo que falta para que se pague, es la decisión política del Gobernador de cumplir con la palabra firmada en todos y cada uno de sus términos.

Agmer quiere que se adelante el aumento que ofreció el gobierno

“No admitimos más dilaciones ni excusas. Nuestro país pasa por una etapa muy difícil donde el proceso inflacionario perjudica nuestro poder adquisitivo. Demorar más de 10 días algo que debía ser “inmediato” significa un perjuicio para los trabajadores. Por lo expuesto exigimos al gobierno provincial que a la brevedad se realicen las liquidaciones en forma correcta y se deposite el aumento estipulado”, se enfatizó finalmente.