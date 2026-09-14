Escuela Itinerante Entrerriana: Agmer lanza una protesta provincial

La primera jornada de la Escuela Itinerante Entrerriana será el miércoles en Plaza Mansilla, en Paraná, para luego recorrer distintos puntos de la provincia

La primera jornada de la Escuela Itinerante Entrerriana será el miércoles en Plaza Mansilla, en Paraná, para luego recorrer distintos puntos de la provincia

La Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) lanzará el miércoles "Escuela Itinerante Entrerriana", una nueva forma de protesta qeu recorrerá la provincia reivindicando el reclamo docente. La primera jornada será el miércoles a las 9.30 en Plaza Mansilla, en Paraná, para luego recorrer distintos departamentos de la provincia.

La idea del gremio docente es visibilizar los reclamos de los docentes y la situación de la educación pública. A la vez, generar espacios de encuentro y debate entre trabajadores de la educación y, mantener visibles los reclamos por mejores salarios y condiciones laborales.

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"La Escuela Itinerante Entrerriana será fundamentalmente un espacio colectivo donde la docencia pueda encontrarse y debatir; un espacio que exprese nuestro reclamo y nuestra demanda; y que haga escuchar la voz de las y los trabajadores de la educación que en cada pueblo entrerriano sostienen –y defienden- la educación pública".

La Escuela Itinerante contará con diferentes actividades y propuestas en cada uno de los lugares que visite. La iniciativa, según Agmer, "buscará convertirse en un espacio colectivo donde la docencia pueda encontrarse y debatir y expresar las demandas de los trabajadores que sostienen la educación pública en las distintas localidades entrerrianas".

Organización territorial

Aunque todavía no se difundió el cronograma completo de localidades y fechas desde el gremio señalaron que el recorrido apuntará a fortalecer la organización de los docentes en cada territorio frente a lo que consideran políticas de “ajuste y vaciamiento” de la educación pública.

La puesta en marcha de la iniciativa había sido anticipada por el secretario general de Agmer, Abel Antivero, durante la última marcha provincial docente realizada el viernes 28 de agosto en la capital entrerriana.