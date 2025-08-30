Uno Entre Rios | La Provincia | Guillermo Riolo

Afirman que el médico Guillermo Riolo, imputado en Entre Ríos, trabaja en un hospital de Santa Cruz

Un medio de esa provincia informó que el médico, investigado por la muerte de un nene en Entre Ríos, se desempeña en un hospital de Caleta Olivia.

30 de agosto 2025 · 18:05hs
Afirman que el médico Guillermo Riolo, imputado en Entre Ríos, trabaja en un hospital de Santa Cruz

El médico Guillermo Riolo, especialista en otorrinolaringología, se encuentra trabajando en las instalaciones del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” de la localidad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. La novedad la dio a conocer este sábado el portal de noticias La Opinión Austral. El profesional cuenta con una suspensión provisoria de su matrícula en Entre Ríos.

La medida fue tomada a raíz de una investigación iniciada tras el fallecimiento de un niño de 3 años luego de una intervención quirúrgica realizada por el doctor Riolo en la provincia de Entre Ríos. La suspensión fue dictada de manera preventiva hasta que se concluya el sumario administrativo dispuesto mediante la resolución número 4369/24. El caso ocurrió en septiembre de 2024 en una clínica de Bovril

nacion interviene por la documentacion historica de vias navegables tras denuncia de paranaense

Nación interviene por la documentación histórica de Vías Navegables tras denuncia de paranaense

Pocho Morales está desaparecido hace seis años. 

Se cumplen 14 años de la desaparición de Juan José "Pocho" Morales

Según información pública, la fiscalía de Paraná formalmente imputó al doctor Riolo en el marco de la investigación por el fallecimiento del menor. A pesar de la suspensión en Entre Ríos, el médico fue habilitado para ejercer en las provincias de Chubut y Santa Cruz.

"Actualmente, se encuentra desempeñando sus funciones en el centro de salud caletense. Una porción de ciudadano cercanos al tema, indicaron que es la Justicia la que 'debería ordenar que no le den la matrícula'”, publicó La Opinión Austral. El diario recordó que la investigación se encuentra en curso y que todas las partes involucradas gozan de la presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia firme.

LEER MÁS: El médico Guillermo Riolo deberá comparecer en Fiscalía por la muerte de Facundo Barrios

El caso

Facundo Barrios, de 3 años, falleció en septiembre de 2024 luego de la extracción de amígdalas y adenoides. Minutos después de comenzar la operación, Riolo informó que había surgido una hemorragia por un vaso sanguíneo detrás de la nariz. El niño fue derivado de urgencia a Paraná, donde ingresó en estado crítico y terminó falleciendo.

Casi un año después de la tragedia que conmovió a la comunidad entrerriana, la Fiscalía de La Paz imputó formalmente al otorrinolaringólogo por homicidio culposo. El fiscal Facundo Barbosa consideró que hubo negligencia en el procedimiento realizado por Riolo, lo que derivó en la complicación que llevó al deceso del niño. La familia espera que se haga justicia por el nene.

