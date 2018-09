Advierten sobre un caso de angina bacteriana en Paraná

En un audio de Whatsapp, acompañado de la foto del resultado de un análisis, una madre advierte que su hijo "dio positivo a la bacteria que mató a seis personas en todo el país" y pide a los padres de sus contactos que estén atentos a los síntomas.









Embed





El audio que relata el caso detectado en el laboratorio del Clínica Modelo de Paraná, se viralizó en pocas horas. Y la foto muestra el resultado positivo para "streptococcus beta hemolítico grupo A", que es el agente bacterial que produce la faringitis más frecuente.





"Quería pasar la información para que estén prevenidos, para que sepan que a él se lo detectamos a tiempo gracias a una médica amiga que lo atendió contrareloj y nos hizo el favor de pedir el hisopado", señaló la madre.





Luego describió los síntomas que tuvo su hijo. "Empezó antes de ayer con febrícula, no se quería levantar, le dolía todo, sobre todo el pecho, cuando tosía; pero no tenía mucosidad ni congestión. A la tarde recién empezó con fiebre de 39 grados. Fuimos a la Guardia médica y nos dijeron que era un proceso viral común pero que esté atenta a la evolución. No me quedé tranquila con ese diagnóstico. Siguió con náuseas, inapetencia y dolor de pecho, aunque no le dolía la garganta ni tenía placas", prosiguió.





LEE MÁS: Angina bacterial: "Seis casos en el país es una cifra mínima", según el jefe de Guardia del San Roque





Luego relató que, a la madrugada, no le bajaba la fiebre y empezó con dolor de oído y congestión con los ojos rojos. Fue cuando la médica pidió el hisopado. El resultado se lo dieron en la madrugada y le medicaron amoxidal 750 cada 12 horas. Ahora lo debe controlar y estar atenta a la fiebre, que debe bajar en las próximas 72 horas.





Las autoridades de Salud pidieron calma a la población e indicaron la diferencia entre anginas virales y bacterianas.