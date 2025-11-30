Boca Juniors va por el pase a las semifinales

El Xeneize recibe en La Bombonera a Argentinos Juniors a partir de las 18.30. El árbitro del cotejo por el pase a semifinales será Fernando Echenique.

Boca enderezó el rumbo en las últimas fechas y con cinco triunfos en fila se consolidó como uno de los candidatos al título. El triunfo ante Talleres por los octavos de final lo depositó en un cruce de riesgo: ante Argentinos Juniors. El Bicho fue uno de los mejores equipos del año y este domingo, desde las 18.30, ambos pelearán por un lugar en las semis.

El Xeneize viene de un año muy convulsionado y es justamente por haber logrado salir a flote que el ánimo en La Ribera está por las nubes. De aquella eliminación en Fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, pasando por el despido de Fernando Gago y la llegada de Miguel Ángel Russo (y su posterior fallecimiento), a esta realidad que lo tiene afianzado bajo el mando de Claudio Úbeda transcurrieron muchos meses sin alegrías.

Aún sin brillar, el equipo se acomodó desde la llegada de Leandro Paredes. El capitán y campeón del mundo renovó los aires en Boca y, además, generó un efecto contagio que hoy muestra niveles individuales muy por encima de lo que fue el resto del año. Esa onda expansiva que llegó desde Roma es uno de los argumentos que tiene el Xeneize para soñar con el título.

Otro argumento es el trabajo de Úbeda. El Sifón sorprendió con su simpleza y su capacidad para manejar al grupo y ordenó al equipo. Por eso, su continuidad en 2026 suena cada vez más posible. Una de sus características es no tocar lo que funciona, y por eso repetirá el 11 que venció a Talleres. Aún con Edinson Cavani pidiendo minutos y un Milton Giménez en racha negativa, el DT apuesta por el mismo equipo.

Boca tigre anuncio 1 Boca juega contra Argentinos por un lugar en las semifinales.

Por el lado de Argentinos Juniors, su año y, sobre todo, su segundo semestre tuvo muchos más vaivenes. Aunque siempre se mantuvo entre los mejores, terminó bien arriba la fase regular del Torneo Apertura para quedar eliminado en cuartos de final por San Lorenzo. En esta ocasión, el Clausura lo cerró quinto, pero se hizo fuerte en Liniers para superar a Vélez en unos octavos muy complicados.

El equipo de Nicolás Diez ha sabido mostrar muy buen fútbol a lo largo de todo 2025, pero en este segundo semestre sufrió para encontrar su funcionamiento. Así y todo, llegó a la final de la Copa Argentina (perdió por penales ante Independiente Rivadavia) y terminó tercero en la tabla anual, solo por debajo de Rosario Central y de Boca, clasificado, por ahora, al repechaje de la próxima Copa Libertadores.

La principal preocupación de la semana pasó por la recuperación de Gonzalo Siri. El joven arquero había sufrido un golpe en la cadera y estuvo en duda hasta estas últimas horas. Si la evolución sigue su curso, estará bajo los tres palos en la Bombonera. De lo contrario, sin Sergio Romero y con el tercer arquero lesionado, podría llegar a debutar el cuarto, Agustín Mangiaut. Si todo sale bien, el Bicho repetirá equipo.

Probable formación de Boca Juniors

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Probable formación de Argentinos Juniors

Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Hora y TV: 18.30 (ESPN y TNT).

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: La Bombonera