Uno Entre Rios | La Provincia | Acción solidaria

Acción solidaria en el hospital San Martín

Este domingo 21, de 15 a 17 se desarrollará un acción solidaria en el hospital San Martin de Paraná en beneficio de un joven que debe ser operado

21 de diciembre 2025 · 09:53hs
Este domingo 21

Este domingo 21, de 15 a 17 se desarrollará un acción solidaria en el hospital San Martin de Paraná en beneficio de un joven que debe ser operado
Este domingo 21

Este domingo 21, de 15 a 17 se desarrollará un acción solidaria en el hospital San Martin de Paraná en beneficio de un joven que debe ser operado

Este domingo 21, de 15 a 17 se desarrollará un acción solidaria en el hospital San Martin de Paraná. Once pe luqueros concurrirán al nosocomio para prestar sus servicios.

Pedido solidario Hospital San Martín peluqueros operación

Además los organizadores destacaron que están iniciando una colecta solidaria para recaudar fondos para colaborar con Lázaro Borgetto, quien sufriera un accidente el lunes 24 de noviembre en el Acceso norte y debe ser operado. El diagnóstico es fractura expuesta de rodilla, tibia, peroné y tobillo.

tras el incendio de una escuela, prometen asegurar las clases en 2026

Tras el incendio de una escuela, prometen asegurar las clases en 2026

Algunas recomendaciones para minimizar el impacto del estruendo de cohetes y bombas en mascotas, especialmente perros y gatos

Pirotecnia: recomendaciones para el cuidado de mascotas en las fiestas

El dinero recaudado será destinado para ayudar con los gastos de su operación. También se solicitan en donación juguetes que serán destinados al hospital materno infantil San Roque de Paraná.

Acción solidaria Hospital San Martín Paraná
Noticias relacionadas
Debido a trabajos en la red de agua potable podría restringirse el servicio en Ramírez sur, calles Maciá, Artigas, avenida de Las Américas y Newbery y aledañas

Paraná: realizan trabajos en la red de agua potable de Ramírez y puede resentir el suministro

La celebración distinguió a 110 deportistas destacados de 34 federaciones y asociaciones entrerrianas y estuvo a cargo de la Confederación junto a la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Desde el martes, el CGE inicia acciones de verano en 37 Centros de Educación Física y Parque Enrique Berduc de Paraná para chicos, adultos y adultos mayores

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

El operativo de vacunación contra el sarampión comenzó en Los Berros y seguirá en los barrios San Martín y Paraná V, de Paraná 

Sarampión: en Paraná salieron a vacunar en los barrios

Ver comentarios

Lo último

Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Ultimo Momento
Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

Expulsaron del país a líder narco de la banda de los uruguayos que fue condenado en Entre Ríos

Expulsaron del país a líder narco de la banda de los uruguayos que fue condenado en Entre Ríos

Policiales
Narcomenudeo: cinco allanamiento con resultados positivos en Concordia

Narcomenudeo: cinco allanamiento con resultados positivos en Concordia

Fiesta clandestina en Paraná: secuestran armas a menores y a mayores de edad

Fiesta clandestina en Paraná: secuestran armas a menores y a mayores de edad

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Ovación
LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

GeoFut prepara un clásico de verano

GeoFut prepara un clásico de verano

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

La provincia
Pirotecnia: recomendaciones para el cuidado de mascotas en las fiestas

Pirotecnia: recomendaciones para el cuidado de mascotas en las fiestas

Paraná: realizan trabajos en la red de agua potable de Ramírez y puede resentir el suministro

Paraná: realizan trabajos en la red de agua potable de Ramírez y puede resentir el suministro

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Acción solidaria en el hospital San Martín

Acción solidaria en el hospital San Martín

Dejanos tu comentario