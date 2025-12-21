Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

Dirigentes de la Asociación Paranaense de Sóftbol hablaron de lo que fue el año para la institución y se refirieron a lo que viene para los próximos meses.

Leonardo Andreoli y Fabián Medina comentaron de todo lo pasó a lo largo del 2025 y de lo que viene en el sóftbol.

La Asociación Paranaense de Sóftbol (APS) atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia institucional. Con una administración ordenada, superávit financiero, mejoras significativas en infraestructura y una agenda deportiva cargada de eventos nacionales e internacionales, la entidad se consolida como un referente del sóftbol a nivel local, nacional y continental.

El presidente de la APS, Fabián Medina, realizó un balance altamente positivo del año que finaliza, destacando no solo los logros deportivos, sino también el crecimiento institucional y administrativo que permite proyectar un futuro prometedor para el sóftbol en la ciudad de Paraná.

“Realmente ha sido un año muy fructífero y positivo para la APS. Es un año que termina con las cuentas en orden en todo lo que hace a la parte contable y administrativa. Afortunadamente estamos muy bien, con superávit, con dos empleados dentro de la institución, con todos los aportes patronales al día y cobrando en tiempo y forma”, expresó Medina.

El dirigente subrayó que el orden administrativo es clave para el desarrollo deportivo. “Tener una administración saludable nos da tranquilidad a la hora de gestionar las actividades deportivas dentro de la asociación”, explicó. En ese sentido, destacó que la temporada deportiva pudo desarrollarse prácticamente sin contratiempos, más allá de las habituales complicaciones climáticas.

“Lógicamente el clima a veces hace que la programación no termine cuando uno lo decide, pero todos los torneos pudieron finalizar, y las fases finales se disputaron en el Estadio Mundialista”, señaló.

Inversión para el estadio de sóftbol

Uno de los puntos más sobresalientes del año fue la fuerte inversión en infraestructura. Medina detalló que la APS llevó adelante una remodelación integral de los sanitarios del estadio, con una inversión superior a los 12 millones de pesos, financiados íntegramente con recursos genuinos de la institución.

“La cancha de la APS nos permitió avanzar con todas las obras de mantenimiento necesarias. Se hizo una remodelación completa de los baños de uso social, de los bancos y de la sala médica. Es una inversión muy importante para nosotros y los resultados están a la vista: han quedado muy bien”, remarcó el presidente.

Estas mejoras forman parte de un plan continuo de mantenimiento y modernización del Estadio Mundialista, un escenario clave para el desarrollo del sóftbol en la región.

Paraná, sede de eventos internacionales en 2026. De cara al futuro, la APS ya trabaja intensamente en la organización de un 2026 cargado de competencias de alto nivel, entre las que se destacan dos eventos internacionales de gran relevancia.

Uno de ellos será el Panamericano Femenino U16 de clubes, una nueva modalidad a nivel continental que busca impulsar el desarrollo del sóftbol femenino en edades formativas. “Es una iniciativa inédita en América. La idea es promocionar la categoría femenina U16 de clubes de todo el continente, y lo vamos a hacer en nuestra ciudad en el mes de noviembre”, explicó Medina.

Además, Paraná será sede del sóftbol masculino y femenino de los Juegos Suramericanos Odesur 2026, un logro institucional de enorme magnitud. Si bien la organización general de los Juegos tendrá como sedes principales a Santa Fe, Rosario y Rafaela, la falta de infraestructura específica para el sóftbol en esas ciudades abrió la puerta para que Paraná sea elegida.

“Cuando se anunció que Santa Fe sería sede de los Juegos Suramericanos, nos pusimos en contacto con las autoridades de Entre Ríos y consultamos dónde se iba a hacer el sóftbol. Nos presentamos como opción y Santa Fe nos concedió ser sede para el sóftbol masculino y femenino aquí en Paraná. Ya hemos tenido varias reuniones y el estadio fue inspeccionado y aprobado”, detalló el presidente de la APS.

La actividad deportiva no se detiene. En abril de 2026, la ciudad será nuevamente escenario del tradicional Campeonato Nacional de Clubes, uno de los torneos más importantes del calendario nacional.

“Del 30 de abril al 3 de mayo se va a disputar el Campeonato Nacional de Clubes de Lanzamiento Lento. Va a ser un año muy movido en lo deportivo y también en toda la actividad institucional de la APS”, adelantó Medina.

Reconocimiento

Otro hecho destacado del año fue el reconocimiento recibido por parte de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) durante la Asamblea Anual del organismo, realizada con participación de la Confederación Argentina.

La distinción fue otorgada por la exitosa organización de la Copa Mundial de Sóftbol Masculina Sub 23, disputada en Paraná en 2023.

“Fue un reconocimiento muy importante para todos los voluntarios y para la comisión organizadora local. Fue el primer Mundial Sub 23 masculino de la historia y se realizó en nuestra ciudad. Este premio es una caricia enorme para todos los que trabajaron incansablemente”, expresó Medina con orgullo.

El trabajo silencioso. Leonardo Andreoli, integrante de la Comisión Directiva de la APS, destacó el trabajo permanente que se realiza en materia de infraestructura y mantenimiento.

“Estamos trabajando para lo que viene, acompañando todo lo que sea infraestructura. La organización de las obras, el mejoramiento del estadio, porque aunque parezca mentira, es un monstruo grande y pisa fuerte”, señaló.

Andreoli remarcó que el correcto mantenimiento del estadio es fundamental para sostener un año con tanta actividad deportiva, tanto a nivel local como internacional.

Con dirigentes comprometidos, una gestión ordenada y una clara proyección internacional, la Asociación Paranaense de Sóftbol reafirma su rol protagónico en el crecimiento del deporte. Paraná no solo se consolida como capital nacional del sóftbol, sino que se prepara para recibir al continente y al mundo, demostrando que el trabajo sostenido, el esfuerzo colectivo y la planificación a largo plazo siguen dando sus frutos.