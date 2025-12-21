Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Estrés

Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

El llamado estrés de fin de año combina agotamiento físico, ansiedad y presión sostenida, una mezcla que no es inocua.

21 de diciembre 2025 · 16:58hs
Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón
Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Con la llegada de diciembre, para muchas personas se instala una percepción recurrente: el año parece acelerarse de golpe. Las obligaciones se amontonan, las tareas no dan respiro, los cierres y evaluaciones se vuelven inevitables y, al mismo tiempo, aumenta la carga emocional. El estrés es inevitable.

El llamado estrés de fin de año combina agotamiento físico, ansiedad y presión sostenida, una mezcla que no es inocua. Aunque suele relativizarse o aceptarse como algo normal, puede tener efectos concretos sobre la salud, especialmente sobre el sistema cardiovascular.

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

Algunas recomendaciones para minimizar el impacto del estruendo de cohetes y bombas en mascotas, especialmente perros y gatos

Pirotecnia: recomendaciones para el cuidado de mascotas en las fiestas

En Argentina no existen estadísticas oficiales que lo midan de forma sistemática, pero la tendencia aparece de manera consistente en estudios clínicos, en la práctica médica cotidiana y en relevamientos laborales internacionales.

Sobrecarga y salud mental

LEER MÁS: Las ventas navideñas toman envión gracias a las promociones y las cuotas

“En la práctica clínica, las consultas por síntomas vinculados al estrés aumentan en el tramo final del año. Se observan con más frecuencia insomnio o sueño no reparador, palpitaciones, cefaleas tensionales, aumento de la presión arterial, sensación de agotamiento extremo. Muchos pacientes no consultan por un evento aislado, sino por la acumulación de meses de sobrecarga laboral, demandas familiares y objetivos no cumplidos”, señala el médico cardiólogo Juan Pablo Costabel (MN 119403), jefe de la Unidad Coronaria e Internación de ICBA Instituto Cardiovascular.

rio de janeiro fiesta de fin de año 1.jpg
Debido a la variante Ómicron de coronavirus, que tiene en vilo a todo el mundo, Río de Janeiro decidió no realizar su fiesta de fin de año.

Debido a la variante Ómicron de coronavirus, que tiene en vilo a todo el mundo, Río de Janeiro decidió no realizar su fiesta de fin de año.

Pese a su mala fama, el estrés no es necesariamente negativo. El especialista explica que, en niveles moderados, forma parte de un mecanismo adaptativo del organismo frente a un desafío: el ritmo cardíaco se acelera, la presión sube y se liberan hormonas como la adrenalina y el cortisol para responder a la exigencia. El verdadero riesgo surge cuando ese estado se prolonga y deja de ser transitorio.

En estas últimas semanas del año, el cuerpo muchas veces no logra ‘bajar la guardia’. Las exigencias laborales, las preocupaciones económicas, los compromisos familiares y sociales, e incluso los cambios en la alimentación o el descanso contribuyen a mantener un nivel sostenido de estrés. En ese contexto, el sistema cardiovascular trabaja más de lo necesario”, describe Costabel.

Estrés año Salud mental
Noticias relacionadas
El solsticio de verano el día más largo del año, dando inicio a una temporada que promete temperaturas superiores al promedio en Argentina.

Solsticio de verano inicia hoy: detalles del fenómeno astronómico

Un reto viral entre menores de edad circula en redes sociales y pone en riesgo sus vidas. La Facultad de Ciencias Médicas de Rosario lanzó una advertencia. La sobredosis puede causar daño hepático irreversible.

Reto viral con ingesta de paracetamol preocupa a padres y a profesionales de la salud

Este domingo 21, de 15 a 17 se desarrollará un acción solidaria en el hospital San Martin de Paraná en beneficio de un joven que debe ser operado

Acción solidaria en el hospital San Martín

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 21 de diciembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco

Horóscopo del domingo 21 de diciembre de 2025

Ver comentarios

Lo último

Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Ultimo Momento
Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

Expulsaron del país a líder narco de la banda de los uruguayos que fue condenado en Entre Ríos

Expulsaron del país a líder narco de la banda de los uruguayos que fue condenado en Entre Ríos

Policiales
Narcomenudeo: cinco allanamiento con resultados positivos en Concordia

Narcomenudeo: cinco allanamiento con resultados positivos en Concordia

Fiesta clandestina en Paraná: secuestran armas a menores y a mayores de edad

Fiesta clandestina en Paraná: secuestran armas a menores y a mayores de edad

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Ovación
LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

GeoFut prepara un clásico de verano

GeoFut prepara un clásico de verano

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

La provincia
Pirotecnia: recomendaciones para el cuidado de mascotas en las fiestas

Pirotecnia: recomendaciones para el cuidado de mascotas en las fiestas

Paraná: realizan trabajos en la red de agua potable de Ramírez y puede resentir el suministro

Paraná: realizan trabajos en la red de agua potable de Ramírez y puede resentir el suministro

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Acción solidaria en el hospital San Martín

Acción solidaria en el hospital San Martín

Dejanos tu comentario