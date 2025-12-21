Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

La meditación es una herramienta universal para el bienestar personal y la salud mental. Este domingo se celebra su día y UNO brinda recomendaciones.

El 21 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Meditación . La ciencia ha demostrado que ayuda a mejorar la función cognitiva e incluso a aumentar la materia gris cerebral; también puede reducir el estrés y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. “Dedicar aunque sea unos pocos minutos a la meditación puede ayudar a recuperar la calma y paz interior”.

En tanto, desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) , han divulgado que se trata de una práctica ancestral “que consiste en centrar toda nuestra atención en el momento presente. Arraigada en tradiciones religiosas, yóguicas y seculares de distintas culturas, la meditación se practica desde hace miles de años . En la actualidad, se ha extendido por todo el mundo, más allá de sus orígenes espirituales, para convertirse en una herramienta universal para el bienestar personal y la salud mental".

La meditación y la ciencia

La ciencia ha demostrado en estudios que la meditación ayuda a mejorar la función cognitiva e incluso a aumentar la materia gris cerebral; también puede reducir el estrés y el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El término engloba prácticas que van desde la concentración en la respiración, un sonido, una imagen visual o un mantra, hasta la atención plena (mindfulness), que consiste en mantener la consciencia en el momento presente sin emitir juicios sobre los pensamientos o sensaciones que surgen.

Meditacion.jpg

Gisela Moya, licenciada en Psicología (UBA) e instructora de Yoga, explicó que la meditación no consiste en “dejar la mente en blanco”: “Cada experiencia resulta particular y subjetiva, pero la psicología actual comprende la meditación como un entrenamiento mental”.

La experta afirmó que no es lo mismo practicar 5 minutos o 30 minutos diarios: “Meditar durante 5 minutos otorga un ‘recreo’ de calidad: permite disminuir las revoluciones, recuperar claridad y mejorar la disposición para las actividades del día. Funciona como una recarga de energía y favorece la conexión con el presente”.