Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

La meditación es una herramienta universal para el bienestar personal y la salud mental. Este domingo se celebra su día y UNO brinda recomendaciones.

21 de diciembre 2025 · 16:58hs
El 21 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Meditación. La ciencia ha demostrado que ayuda a mejorar la función cognitiva e incluso a aumentar la materia gris cerebral; también puede reducir el estrés y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. “Dedicar aunque sea unos pocos minutos a la meditación puede ayudar a recuperar la calma y paz interior”.

En tanto, desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han divulgado que se trata de una práctica ancestral “que consiste en centrar toda nuestra atención en el momento presente. Arraigada en tradiciones religiosas, yóguicas y seculares de distintas culturas, la meditación se practica desde hace miles de años. En la actualidad, se ha extendido por todo el mundo, más allá de sus orígenes espirituales, para convertirse en una herramienta universal para el bienestar personal y la salud mental".

La meditación y la ciencia

La ciencia ha demostrado en estudios que la meditación ayuda a mejorar la función cognitiva e incluso a aumentar la materia gris cerebral; también puede reducir el estrés y el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El término engloba prácticas que van desde la concentración en la respiración, un sonido, una imagen visual o un mantra, hasta la atención plena (mindfulness), que consiste en mantener la consciencia en el momento presente sin emitir juicios sobre los pensamientos o sensaciones que surgen.

Gisela Moya, licenciada en Psicología (UBA) e instructora de Yoga, explicó que la meditación no consiste en “dejar la mente en blanco”: “Cada experiencia resulta particular y subjetiva, pero la psicología actual comprende la meditación como un entrenamiento mental”.

La experta afirmó que no es lo mismo practicar 5 minutos o 30 minutos diarios: “Meditar durante 5 minutos otorga un ‘recreo’ de calidad: permite disminuir las revoluciones, recuperar claridad y mejorar la disposición para las actividades del día. Funciona como una recarga de energía y favorece la conexión con el presente”.

