Uno Entre Rios | La Provincia | Acciones de Verano

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Desde el martes, el CGE inicia acciones de verano en 37 Centros de Educación Física y Parque Enrique Berduc de Paraná para chicos, adultos y adultos mayores

21 de diciembre 2025 · 11:59hs
Desde el martes

Desde el martes, el CGE inicia acciones de verano en 37 Centros de Educación Física y Parque Enrique Berduc de Paraná para chicos, adultos y adultos mayores
Desde el martes

Desde el martes, el CGE inicia acciones de verano en 37 Centros de Educación Física y Parque Enrique Berduc de Paraná para chicos, adultos y adultos mayores
Desde el martes

Desde el martes, el CGE inicia acciones de verano en 37 Centros de Educación Física y Parque Enrique Berduc de Paraná para chicos, adultos y adultos mayores
Desde el martes

Desde el martes, el CGE inicia acciones de verano en 37 Centros de Educación Física y Parque Enrique Berduc de Paraná para chicos, adultos y adultos mayores
Desde el martes

Desde el martes, el CGE inicia acciones de verano en 37 Centros de Educación Física y Parque Enrique Berduc de Paraná para chicos, adultos y adultos mayores
Desde el martes

Desde el martes, el CGE inicia acciones de verano en 37 Centros de Educación Física y Parque Enrique Berduc de Paraná para chicos, adultos y adultos mayores

Desde este martes, el Consejo General de Educación (CGE) pone en marcha las Acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física (CEF) de toda la provincia y en el Parque Deportivo y Escolar Enrique Berduc de Paraná. Se desarrollarán propuestas para chicos, adultos y adultos mayores.

Las Acciones de Verano, en muchos casos, se llevan a cabo en conjunto con comunas, municipios y clubes, complementando espacios y profesionales con el objetivo de ofrecer propuestas seguras.

La celebración distinguió a 110 deportistas destacados de 34 federaciones y asociaciones entrerrianas y estuvo a cargo de la Confederación junto a la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Este domingo 21, de 15 a 17 se desarrollará un acción solidaria en el hospital San Martin de Paraná en beneficio de un joven que debe ser operado

Acción solidaria, este domingo. en el hospital San Martín

Acciones de verano 4

Los interesados en participar deben dirigirse al centro de Educación Física más cercano y consultar actividades, días y horarios. Las actividades son coordinadas por la Dirección de Educación Física del CGE, con profesores nombrados por concurso docente, con el fin de que los niños a través de la actividad física desarrollen experiencias transformadoras.

Estas acciones se fundamentan en la Ley de Educación Provincial, que impulsa experiencias innovadoras y promueve la conciencia ambiental como parte de los fines de la educación entrerriana.

Acciones de verano 2

En ese marco, las Acciones de Verano son consideradas actividades propias de los CEF, con énfasis en la enseñanza de la natación, la recreación y las actividades en contacto con la naturaleza, para lo cual podrán redistribuirse horas cátedra según las necesidades del proyecto.

La directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa, precisó que los proyectos de Acciones de Verano fueron presentados en octubre con la planificación completa de las actividades, incluyendo días, horarios, lugares y matrícula estimada según estadísticas de los últimos dos años.

Acciones de verano 3

Dónde se desarrollarán las actividades

Las actividades se desarrollarán en los 17 departamentos de Entre Ríos, en los siguientes Centros de Educación Física

  • Nº1 de Paraná
  • Nº2 de Gualeguay
  • Nº3 de Concepción del Uruguay
  • Nº4 de Concordia
  • Nº6 de Gualeguaychú
  • Nº7 de Nogoyá
  • Nº8 de General Galarza (departamento Gualeguay)
  • Nº9 de Larroque (Gualeguaychú)
  • Nº10 de Basavilbaso (Uruguay).
  • CEF Nº11 de Valle María (departamento Diamante)
  • Nº12 de Villa Paranacito (Islas del Ibicuy)
  • Nº13 Cerrito y anexos (Paraná)
  • Nº14 de Colón
  • Nº15 de Villa Domínguez (Villaguay)
  • Nº16 de Rosario del Tala (Tala)
  • Nº17 de General Campos (departamento San Salvador)
  • Nº18 de Lucas González (Nogoyá)
  • Nº19 de Ibicuy (Islas del Ibicuy).
  • Nº20 de San José de Feliciano (Feliciano)
  • Nº21 de General Ramírez (Diamante)
  • Nº22 de La Paz
  • Nº23 de Ceibas (Islas del Ibicuy)
  • Nº24 de Enrique Carbó (Gualeguaychú)
  • Nº25 de Diamante
  • Nº26 de Oro Verde (Paraná)
  • Nº27 de Santa Elena (La Paz)
  • Nº28 de Chajarí (Federación)
  • Nº29 de San Salvador
  • Nº30 de Villaguay
  • Nº31 de Urdinarrain (Gualeguaychú)
  • Nº32 de Aldea San Antonio (Gualeguaychú)
  • Nº33 de Villa Clara (Villaguay)
  • Nº34 de Seguí (Paraná)
  • Nº35 de Victoria
  • Nº36 de Maciá (Tala)
  • Nº37 de Federal
  • Nº38 Crespo
  • Parque Deportivo Escolar Enrique Berduc (Paraná)
  • Club de Pescadores (Paraná)
  • Club Náutico (Paraná)
  • Complejo Comunitario del barrio Mitre (Paraná)
  • Parque San Martín (todos ellos de Paraná)
  • Casa Emaús (de Concordia).
Acciones de Verano CGE chicos Mauricio Macri Consejo General de Educación
Noticias relacionadas
El operativo de vacunación contra el sarampión comenzó en Los Berros y seguirá en los barrios San Martín y Paraná V, de Paraná 

Sarampión: en Paraná salieron a vacunar en los barrios

Los chicos disfrutaron de un grato momento en la Capilla Stella Maris.

En Concordia brindaron un almuerzo navideño para chicos vulnerables

Inicia semana con temperaturas promedio de entre 23 y 33 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por tormentas para el lunes 

SMN pronostica tormentas aisladas para este domingo

estados unidos incauto un segundo buque petrolero frente a venezuela

Estados Unidos incautó un segundo buque petrolero frente a Venezuela

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Ultimo Momento
Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Reto viral con ingesta de paracetamol preocupa a padres y a profesinales de la salud

Reto viral con ingesta de paracetamol preocupa a padres y a profesinales de la salud

Policiales
Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ovación
LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán la final del Torneo Clausura

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán la final del Torneo Clausura

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

GeoFut prepara un clásico de verano

GeoFut prepara un clásico de verano

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

La vuelta al trabajo de River Plate

La vuelta al trabajo de River Plate

La provincia
Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Acción solidaria, este domingo. en el hospital San Martín

Acción solidaria, este domingo. en el hospital San Martín

Sarampión: en Paraná salieron a vacunar en los barrios

Sarampión: en Paraná salieron a vacunar en los barrios

En Concordia brindaron un almuerzo navideño para chicos vulnerables

En Concordia brindaron un almuerzo navideño para chicos vulnerables

Dejanos tu comentario