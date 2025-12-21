Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Desde el martes, el CGE inicia acciones de verano en 37 Centros de Educación Física y Parque Enrique Berduc de Paraná para chicos, adultos y adultos mayores

Desde este martes, el Consejo General de Educación (CGE) pone en marcha las Acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física (CEF) de toda la provincia y en el Parque Deportivo y Escolar Enrique Berduc de Paraná. Se desarrollarán propuestas para chicos, adultos y adultos mayores.

Las Acciones de Verano, en muchos casos, se llevan a cabo en conjunto con comunas, municipios y clubes, complementando espacios y profesionales con el objetivo de ofrecer propuestas seguras.

Acciones de verano 4

Los interesados en participar deben dirigirse al centro de Educación Física más cercano y consultar actividades, días y horarios. Las actividades son coordinadas por la Dirección de Educación Física del CGE, con profesores nombrados por concurso docente, con el fin de que los niños a través de la actividad física desarrollen experiencias transformadoras.

Estas acciones se fundamentan en la Ley de Educación Provincial, que impulsa experiencias innovadoras y promueve la conciencia ambiental como parte de los fines de la educación entrerriana.

Acciones de verano 2

En ese marco, las Acciones de Verano son consideradas actividades propias de los CEF, con énfasis en la enseñanza de la natación, la recreación y las actividades en contacto con la naturaleza, para lo cual podrán redistribuirse horas cátedra según las necesidades del proyecto.

La directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa, precisó que los proyectos de Acciones de Verano fueron presentados en octubre con la planificación completa de las actividades, incluyendo días, horarios, lugares y matrícula estimada según estadísticas de los últimos dos años.

Acciones de verano 3

Dónde se desarrollarán las actividades

Las actividades se desarrollarán en los 17 departamentos de Entre Ríos, en los siguientes Centros de Educación Física