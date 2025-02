Hay una necesidad de fomentar la ciudadanía digital en la era tecnológica

colonia tech (7).jpg

Luisina Pocay es directora General del Distrito del Conocimiento de la Municipalidad de Paraná y en diálogo con UNO no sólo brindó detalles del surgimiento de la propuesta, también habló sobre el uso de las tecnologías por parte de niños y adolescentes, el rol de los padres, sobre el pensamiento computacional y también del desafío de la escuela tradicional frente a la era tecnológica, la inteligencia artificial y un mundo digital que ya está en marcha.

Entendiendo que se esta frente a un mundo cada vez más digitalizado, donde las tecnologías se integraron profundamente en la vida cotidiana, la profesional destacó que el desarrollo del pensamiento computacional va más allá de la simple programación. Indicó que si bien es cierto que aprender a programar, crear videojuegos o animaciones son habilidades valiosas, la educación en tecnología debe abarcar un espectro más amplio que incluya la inteligencia artificial y un entendimiento crítico del entorno digital.

En este contexto, para Pocay, con las herramientas tecnológicas al alcance de las manos, surge la necesidad de formar ciudadanos digitales competentes y en ésto recalcó que no se trata únicamente de que adquieran habilidades técnicas; sino que es fundamental que los jóvenes aprendan a navegar el vasto océano de información que ofrece Internet, reconociendo la importancia de cuidar su identidad digital y comprendiendo cómo circula la información en las redes sociales.

La educación debe enfocarse en construir una ciudadanía digital que empodere a las personas para que tomen decisiones informadas y responsables en el entorno digital. Esto implica no solo saber usar las herramientas, sino entender su impacto en la sociedad. ¿Qué pasa con nuestra privacidad al compartir información en línea? ¿Cómo podemos mejorar el uso de las redes sociales para fomentar interacciones positivas y constructivas? Estas son preguntas que requieren atención y respuesta.

Colonia Tech llegó para quedarse

“Colonia Tech es una idea que surge desde aquí, con todo el equipo del Distrito del Conocimiento. Considerábamos que era el momento de que Paraná tuviera una iniciativa como ésta. Hay iniciativas similares en Argentina y países limítrofes y tras participar en diferentes congresos fuimos interiorizándonos sobre la modalidad. Lo pensábamos primero para una propuesta anual y la intendenta nos incentivó a que sea una propuesta de verano. Así que rápidamente estaba todo el proyecto listo y a principios de diciembre abrimos la convocatoria; en pocas horas teníamos el cupo lleno y por eso fuimos conformando nuevos grupos, porque era mucha la demanda”, contó Pocay. Con orgullo consideró: “Hay algo que hace a Colonia Tech única y es que fue gratuita, accesible, y pensada para la ciudadanía paranaense. Las propuestas se hicieron aquí”.

Más allá de la programación: la urgente necesidad de fomentar la ciudadanía digital en la era tecnológica

Lo que se viene ahora es un club que se abrirá durante el año y para el cual los asistentes a Tech tienen el pase asegurado. Será planteado con diferentes propuestas que tienen que ver con el desarrollo del pensamiento computacional. “El pensamiento computacional habilita a los gurises a pensar los desafíos y los problemas de la vida cotidiana, a resolverlos de una manera diferente. Cada uno piensa distintas posibles soluciones pero para eso tenemos que entender cómo funcionan las cosas que nos rodean y pensar como podemos mejorarlas, modificarlas, hacerlas o adaptarlas en función de nuestras propias necesidades. Para eso se desarrolla el pensamiento computacional desde las infancias hasta las juventudes, abarca ciencia, tecnología, matemática… muchas disciplinas. Eso es lo que se viene: propuestas que están relacionadas con la programación, con la inteligencia artificial que hoy está muy de moda. Hay que entender cómo funcionan esos algoritmos y cómo hacer o no en el uso de lo que hoy existe”, expresó la licenciada en Bioinformática.

“Estamos pensando bien en el nombre del club porque va a tener propuestas de ciudadanía digital”, dijo y en este sentido aclaró que la ciudadanía digital también forma parte de este pensamiento computacional, no es sólo aprender a programar, a crear videojuegos, crear animaciones o unir componentes. “No se trata sólo de eso, sino también de reconocernos en el mundo digital, cuidar nuestra identidad, saber cómo funcionan las cosas, cómo circula la información por Internet, también lo que pasa en las redes sociales, qué son, para qué nos sirven, cómo las uso y cómo puedo mejorar ese uso. Eso hay que enseñarlo. Tenemos en Paraná docentes formados y éste es uno de los espacios que tiene la ciudad. Todos los que trabajamos aquí somos profesionales de distintas áreas y continuamos capacitándonos para poder compartir nuestro conocimiento con las infancias y juventudes que han pasado en la colonia y en poco tiempo con quienes vayan al club”.

Relación de los chicos con la tecnología

“Los gurises son los primeros que quieren utilizar la tecnología. Es el mundo en el que estamos y en el que vivimos. Cada uno de nosotros, según las edades, hemos vivido tiempos diferentes en cuanto al uso de las tecnologías. De hecho hay algunas que aparecieron un tiempo y desaparecieron, sin ir más lejos las cámaras fotográficas pasaron a ser cámaras digitales y hoy nos atraviesa un dispositivo como el celular. Las tecnologías llegaron para quedarse y están para ser utilizadas”, pronunció la docente.

Ludopatía y criptomonedas

Las adicciones son uno de los grandes problemas de los que se aqueja a la sociedad. Las hay de todo tipo, siendo las más extendidas las adicciones al alcohol, el tabaco, los fármacos, el sexo y los juegos. Pero, de la misma manera que Internet hizo que la sociedad cambie en lo más rutinario y normal, también alteró el mundo de las adicciones haciendo que aparezca una nueva: la adicción a la inversión con criptomonedas. La ludopatía con criptomonedas es un problema que, aunque de muy reciente aparición, ya está teniendo terribles consecuencias sobre la salud de muchos jóvenes.

“No creo tener receta para una posible solución a este tema. Sí creo que el conocimiento hace muchísimo, insisto con ésto y traigo a colación un ejemplo que me pasó en el aula hace menos de un año, en escuela secundaria. Edad difícil, entre 15 y 16 años. Cuando ingreso, veo a uno de los estudiantes que parecía dormido. Empecé con lo que tenía preparado para ese día y mientras lo observaba, advertí que estaba jugando. Me dije, acá tengo que hacer algo. Comencé a hacerle preguntas a ese estudiante y al resto sobre lo que estaba ocurriendo. Luego a explicar lo que implicaba el juego, también sobre los algoritmos y demás cestiones. En ese encuentro el alumno mantuvo la distancia, pero a su vez se veía que quería entender lo que era el juego, y cómo era eso de que iba a ganar en un momento pero después iba a perder. Desde ese momento, el resto del año el chico no volvió a jugar en mi clase. Es eso, poder compartir lo que sabemos y darle herramientas a los chicos”.

Sobre todas las cosas: “Hay que entender el lenguaje de los niños y adolescentes. Saber que música escuchan, que leen, que les gusta, que redes sociales usan, de ahí en más como docente tengo que ponerme a estudiar para poder mejorar y hacer la práctica en función de eso”.

¿La escuela tradicional está preparada?

En relación a la escuela tradicional, Pocay mencionó que aunque tiene recursos y docentes valiosos, es necesario un acompañamiento y transformación para abordar temáticas como la inteligencia artificial y la educación financiera, especialmente con la creciente popularidad de las criptomonedas entre los adolescentes y en ésto, consideró que el conocimiento y la formación son la clave para enfrentar estos desafíos. “La escuela tiene algunos recursos y han recibido distintos equipamientos. Está el recurso humano, los docentes son los más valiosos que tenemos y quizás haya que acompañarlos pero la realidad es que a la escuela secundaria hay que transformarla de verdad, lo están pidiendo a gritos tanto estudiantes como docentes”, dijo e hizo mención a lo esencial de que estructuren programas educativos que integren estas competencias digitales con un enfoque en la ética y la responsabilidad, preparando a las nuevas generaciones para un futuro donde la tecnología y la humanidad coexistan de manera armónica.

También consideró que es el momento de que las instituciones educativas y las comunidades colaboren en la creación de un currículo que no solo enseñe sobre programación y tecnología, sino que también promueva una comprensión crítica del mundo digital. La ciudadanía digital no es solo una opción; es una necesidad en la era de la información.