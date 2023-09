Abogado bajó su candidatura tras una denuncia por grooming

DENUNCIA GROOMING CONCEJAL SAN SALVADOR 2.jpg

Según supo UNO a raíz de esta denuncia el abogado publicó un comunicado, también en sus redes sociales, donde anunció su renuncia a la candidatura por la lista Más para San Salvador: "En razón a los comentarios recientes de público conocimiento, vengo por la presente a manifestarme y colocar luz sobre los inconvenientes planteados. Aquellos que me conocen saben que soy una persona optimista, empática y positiva (...) La relación que entablo, por lo general, con las demás personas siempre es amistosa, cordial y alegre. Jamás le he faltado el respeto a nadie y siempre me he vinculado con los demás, tratando de ayudarlos y ofrecer todo lo que está a mi alcance. La comunicación virtual es una realidad y es un resabio de la pandemia, por lo que nadie está ajeno a este tipo de comunicación, pero ello no significa que la misma sea utilizada con malos propósitos. Estamos inmersos en una sociedad con pensamientos retorcidos, donde cualquier tipo de comunicación puede ser malinterpretada".

Finalmente, el abogado indicó: "Ciertamente, voy a ejercer mi derecho de defensa en la instancia judicial y administrativa como corresponde pero, como nos encontramos atravesando una instancia electoral y, con el fin de proteger mi buen nombre, he decidido hacer un paso al costado, sin que ello se interprete como un reconocimiento. Por el contrario, lo hago para demostrar a la comunidad que, a pesar que me favorece el principio de inocencia, creo conveniente renunciar a mi postulación como Concejal N° 2 de la Lista 'Más para San Salvador', para evitar que continúen utilizando políticamente estas cuestiones retorcidas en perjuicio de la Democracia".

Según informó la directora departamental de Escuelas de San Salvador, Marianela Sillem, al medio Centro Noticias -evitando dar el apellido del acusado- "Esta persona fue separada momentáneamente como Agente del estado provincial".