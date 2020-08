Unas 200 embarcaciones le hicieron frente al viento y partieron este mediodía a remo desde la Rambla Catalunya, para realizar un abrazo simbólico entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos en contra de las quemas en las islas y por la ley de humedales.

La caravana de kayaks y piraguas partió minutos después de las 13.30, a la altura de la bajada Gallo. No fue un "corte" en el río, ya que en ningún momento detuvieron su marcha. La movida fue organizada por la Multisectorial por la Ley de Humedales, con el objetivo de visibilizar el ecocidio que supone la quema en las islas. Una problemática que se arrastra desde hace meses y que, pese a su prohibición, aún no encuentra solución.

La Multisectorial, espacio que organizó semanas atrás distintos cortes en el Puente Rosario-Victoria por la ley de humedales, llamó a la movida de este mediodía como una "Unión de las orillas". Esto es, conformar un cordón de embarcaciones a remo como unión de las costas entrerrianas y santafesinas. Unir simbólicamente a ambas provincias en un grito común contra las quemas.

humedal3.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

humedal1.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

"Es mucha la gente que se acercó y se sigue acercando al lugar. Al ser un lugar amplio estamos más dispersos en seis estaciones que están funcionando al mismo tiempo, para que no se amontonen todos y los que se sumen puedan circular tranquilamente por los distintos espacios", contó a La Capital Ivo Peruggino, integrante de la Multisectorial.

Sobre los motivos de la "Unión de las orillas", Peruggino dijo que la idea "es demostrar que esto no es una guerra entre los pueblos ni contra los isleros, con quienes tenemos los mismos intereses y disfrutamos del mismo río". Y agregó: "De un lado estamos los que defendemos la Madre Tierra, que es la madre de todos. Del otro lado estás las grandes actividades extractivistas, el Poder Legislativo que hasta ahora no está a la altura de las circunstancias, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que se presupone autónomo pero que hasta ahora no ha tomado cartas en el asunto".

https://twitter.com/MHumedales/status/1293952640687235073 #UniónDeLasOrillas

Un gesto de integración y ruptura de las fronteras políticas imaginarias.

Un puente humano uniendo a remo las costas entrerrianas y santafesinas en busca de honrar también a los pueblos de canoerxs originarixs de esta eco-región.#LeyDeHumedalesYa pic.twitter.com/GwpWGCv0x3 — MultisectorialHumedales (@MHumedales) August 13, 2020

Además de la caravana de embarcaciones a remo, en la costa se desarrollan hasta las 18 intervenciones artísticas, bandas en vivo, muestra fotográfica, radio abierta, charlas y la intervención de muralistas.

Previo a la partida, y respetando los protocolos de uso de barbijos, integrantes de pueblos originarios realizaron en la playa una ofrenda al río de frutas, flores y plantas, cantándole a la Pachamama con tambores que se unieron a la lucha.

Ecocidio en agenda

Días atrás, el Concejo rosarino sesionó en la isla El Espinillo, donde los ediles aprobaron 18 proyectos relacionados con la quema indiscriminada y manifestaron su apoyo al tratamiento en el Congreso de la ley de humedales. Para Peruggino, más allá de la repercusión simbólica, la movida fue positiva "por las cosas que ahí se votaron".

"Esta semana —agregó— también nos enteramos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que se cree de forma urgente un comité de emergencia ambiental, que lo tiene que hacer la Municipalidad de Rosario, de Victoria y las gobernaciones de las tres provincias (Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires)".

Para el integrante de la Multisectorial, otro hecho destacado de la semana fue el comienzo del debate en el Congreso de la ley de humedales, que espera sea una norma "que efectivamente defienda estos ecosistemas que están siendo arrasados, junto con toda la biodiversidad que tienen". Y estimó que en lo que va del año ya se quemaron más de 500 kilómetros cuadrados de humedal sólo en el Delta del Paraná.