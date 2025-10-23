Uno Entre Rios | Judiciales | Paraná

Paraná: se estancó el juicio por jurados por un presunto caso de abuso sexual

El juez y vocal del Tribunal de Juicio de Paraná, Santiago Brugo, declaró este jueves estancado el juicio en el marco del legajo “C.P.E. s/Abuso sexual”.

23 de octubre 2025 · 19:32hs
Este martes comenzará un nuevo juicio por jurados en Paraná.

Este martes comenzará un nuevo juicio por jurados en Paraná.

Concluida la deliberación y sin que el jurado popular llegara a un veredicto unánime, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio de Paraná, Santiago Brugo, declaró este jueves estancado el juicio en el marco del legajo “C.P.E. s/Abuso sexual”.

Conocida la falta de acuerdo y en virtud de lo establecido por la Ley 10.746 -que reglamenta el instituto del juicio por jurados en la provincia-, el magistrado liberó de su carga publica a las y a los integrantes del jurado.

Se trabaja interviniendo la alcantarilla de calle Ambrosetti para aumentar la capacidad de conducción del cauce del arroyo Las Viejas , en Paraná

Paraná: siguen las obras de integración y saneamiento de arroyo Las Viejas

La policía volvió a detener a Daniel Tavi Celis, condenado narco que seguía operando desde prisión. Fue en un operativo con 11 arrestados y drogas incautadas.

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Conforme lo establece la norma, oportunamente deberá integrarse un nuevo jurado popular y designarse a otro juez o jueza técnico/a para presidir ese juicio.

LEER MÁS: Juicio por jurados en Entre Ríos: cómo funciona y quiénes participan

Juicio estancado en Paraná

La falta de acuerdo del jurado se produjo luego de tres jornadas de debate en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná.

Por tratarse la denuncia de un presunto delito contra la integridad sexual, el juicio se efectuó a puertas cerradas. Durante las audiencias el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las fiscales Valeria Vílchez y Carolina Guzmán, en tanto que el abogado Juan Domingo Cabrera asistió al imputado C.P.E., quien seguirá en libertad.

Se trató del 137° juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Paraná Juicio por jurados Abuso sexual
Noticias relacionadas
Proponen declarar al Indio Solari Ciudadano Ilustre de Paraná.

Avanza la iniciativa para declarar Ciudadano Ilustre de Paraná al Indio Solari

familias y prestadores volvieron a movilizarse en parana por la crisis del sistema de discapacidad

Familias y prestadores volvieron a movilizarse en Paraná por la crisis del sistema de discapacidad

con el calor proliferan las plagas y es clave sumar medidas de precaucion

Con el calor proliferan las plagas y es clave sumar medidas de precaución

La Feria en Tu Barrio ya tiene 70 puntos de distribución en la ciudad de Paraná. 

Paraná: la Feria en Tu Barrio ya tiene 70 puntos de distribución

Ver comentarios

Lo último

Argentina copa la cima del automovilismo: Colapinto en F1 y dos promesas confirmadas en F2 y F3

Argentina copa la cima del automovilismo: Colapinto en F1 y dos promesas confirmadas en F2 y F3

Corridas, represión y ataque de hinchas de la U de Chile al micro de Lanús

Corridas, represión y ataque de hinchas de la U de Chile al micro de Lanús

Paraná: se estancó el juicio por jurados por un presunto caso de abuso sexual

Paraná: se estancó el juicio por jurados por un presunto caso de abuso sexual

Ultimo Momento
Argentina copa la cima del automovilismo: Colapinto en F1 y dos promesas confirmadas en F2 y F3

Argentina copa la cima del automovilismo: Colapinto en F1 y dos promesas confirmadas en F2 y F3

Corridas, represión y ataque de hinchas de la U de Chile al micro de Lanús

Corridas, represión y ataque de hinchas de la U de Chile al micro de Lanús

Paraná: se estancó el juicio por jurados por un presunto caso de abuso sexual

Paraná: se estancó el juicio por jurados por un presunto caso de abuso sexual

TC Pick Up: Juan Pablo Gianini se quedó con la pole en La Plata

TC Pick Up: Juan Pablo Gianini se quedó con la pole en La Plata

El dólar oficial cedió tras una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos

El dólar oficial cedió tras una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos

Policiales
En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Ovación
Argentina copa la cima del automovilismo: Colapinto en F1 y dos promesas confirmadas en F2 y F3

Argentina copa la cima del automovilismo: Colapinto en F1 y dos promesas confirmadas en F2 y F3

Corridas, represión y ataque de hinchas de la U de Chile al micro de Lanús

Corridas, represión y ataque de hinchas de la U de Chile al micro de Lanús

TC Pick Up: Juan Pablo Gianini se quedó con la pole en La Plata

TC Pick Up: Juan Pablo Gianini se quedó con la pole en La Plata

Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

Estudiantes, una cantera de talentos en el tenis entrerriano

Estudiantes, una cantera de talentos en el tenis entrerriano

La provincia
La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

En Entre Ríos los nacimientos bajaron 40% en ocho años

En Entre Ríos los nacimientos bajaron 40% en ocho años

SMN renovó el alerta por lluvia y tormentas para el viernes

SMN renovó el alerta por lluvia y tormentas para el viernes

Paraná: siguen las obras de integración y saneamiento de arroyo Las Viejas

Paraná: siguen las obras de integración y saneamiento de arroyo Las Viejas

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Dejanos tu comentario