Javier Milei: show musical y un mensaje a la interna

El Presidente, Javier MIlei, presentó en el Movistar Arena su nuevo libro durante un acto con tintes proselitistas. Cantó junto a su banda de rock.

Sin grandes menciones a la polémica que se generó en torno a José Luis Espert , que bajó su candidatura en medio de sospechas de vínculos con el narcotráfico, el presidente Javier Milei reapareció este lunes públicamente con un acto en el Movistar Arena acompañado de gran parte de su Gabinete, dirigentes del oficialismo y aliados, ante los que se mostró fuerte y confiado de ganar las próximas elecciones.

Además de un extenso show musical, en el que cantó seis canciones, el mandatario nacional volvió a empoderar a su asesor, Santiago Caputo , esta vez a través de un reconocimiento a la movilización que hizo para este evento la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” , a las que le agradeció explícitamente.

Nadia Burgos: "Entre Ríos mostró que al igual que Espert, Milei se tiene que ir"

Javier Milei presentó su libro con un show de rock y críticas hacia los K

En el estadio ubicado sobre la calle Humboldt al 450, en el barrio porteño de Villa Crespo, el mandatario nacional presentó su más reciente libro, titulado “la construcción del milagro”, en el que repasa las principales medidas que tomó en estos casi dos años de gestión.

En las afueras, grupos de izquierda y manifestantes sin identificación política se concentraron desde temprano en los alrededores del lugar para cuestionar al Gobierno.

Con banderas de distintas fuerzas socialistas, cientos de personas se agruparon en el Parque de Los Andes, con un cordón de la Policía Federal que les impedía avanzar.

Los protestantes apolíticos, en tanto, se colocaron en una esquina y gritaban consignas en contra de los supuestos hechos de corrupción, con frases como “son todos narcos” y “tres por ciento”, mientras que la facción libertaria respondía con eslóganes como “vayan a laburar” y “no vuelven más”, aunque ambos sectores, fuertemente custodiados por la Policía de la Ciudad y la Gendarmería, no se cruzaron.

Miles de personas participaron del evento de Javier Milei

Por su parte, el oficialismo convocó a funcionarios, seguidores y público en general que sacó su entrada, que era libre y gratuita, para escuchar las palabras del jefe de Estado, que también cantó con su banda de rock.

De hecho, en la previa del evento Milei realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram en la que mostró la prueba de sonido y conversó con algunos de los integrantes del grupo musical.

En el escenario, desde el inicio estaban preparados los instrumentos que luego utilizarían el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, que toca la batería; su hermano Joaquín Benegas Lynch, que es candidato a senador por Entre Ríos y es el guitarrista de la agrupación, y el escritor Marcelo Duclós, que está en el bajo.

Además, en el conjunto estuvo la también integrante del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, Lilia Lemoine, una de las personas más cercanas al Presidente, quien se sumó recientemente como segunda voz. La formación se completa con Hernán Scarfo, Fernando Mezzina y Ana Tamagno.

Ya desde las 17:00, en los alrededores del lugar comenzaron a reunirse varios militantes libertarios, la mayoría de ellos con la remera violeta con la que se identifican los que responden a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los armadores territoriales.

Mientras tanto, en las veredas los vendedores ambulantes ofrecían -como es habitual en este tipo de ocasiones- productos con la imagen y el nombre de Milei: gorras, pines y hasta banderas.

Sin embargo, ya sobre la hora del inicio del acto, antes de que cerraran las puertas, ingresó un importante cúmulo de seguidores con remeras de “Las Fuerzas del Cielo”, que encabeza el asesor Santiago Caputo, que terminaron siendo quienes llenaron gran parte del estadio.

De hecho, el Presidente ingresó al recinto rodeado de dirigentes de esta agrupación, que tiene como referentes a Agustín Romo, Nahuel Sotelo, Daniel “El gordo Dan” Parisini, Santiago Santurio, Alejandro Álvarez y Lucas “Sagaz” Luna.

Todos ellos estuvieron en el estadio acompañando al consulto político, que se fotografió junto a Romo, Luna, “El Gordo Dan, Macarena Alifraco -su mano derecha- y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

Milei ingresó pasadas las 20:30 al recinto, que estaba prácticamente con su capacidad de 15 mil espectadores totalmente completa, y al subir al escenario comenzó cantando a capela “Pánic Show”, de La Renga.

A continuación, se sumaron los integrantes de la banda y empezaron interpretando “Demoliendo Hoteles“ de Charly García, para después presentar formalmente a los músicos.

“Milei, querido, el pueblo está contigo”, coreó el público, luego de que el mandatario pidiera, cual estrella de rock, que subieran las linternas de los celulares para iluminar el recinto.

Tras agradecerles a las autoridades y agrupaciones políticas que participaron del evento, con énfasis en la”Las Fuerzas del Cielo”, el Presidente interpretó “El rock del gato”, de Los Ratones Paranoicos.

El tercer tema fue “Blues del equipaje”, de La Mississipi, que fue tocado mientras en las pantallas aparecían imágenes de la asunción del 10 de diciembre del 2023.

La cuarta canción, “No me arrepiento de este amor, de Gilda, fue junto a Lemoine y Tamagno, pero antes hubo tiempo para corear “Cristina (por Kirchner) es tobillera”.

Continuó con la versión punk (creada por Attaque 77) de “Dame fuego”, original de Sandro, aunque en un momento cambió la letra para decir “tira piedras, kuka tira piedras”.

El espectáculo -en el sentido estricto de la palabra- siguió con un corto hecho con inteligencia artificial. se trató de una escena de la trilogía más reciente de Star Wars, pero con CFK y Axel Kicillof como los villanos, y Milei en el rol del jedi que resistió los ataques de los vehículos de guerra, con logos de los medios de comunicación.

Luego de una pausa para ratificar su defensa a Israel y sus críticas al antisemitismo y a la cultura woke, Milei interpretó el tradicional canto hebreo Hava Nagila y, posteriormente, “Libre”, de Nino Bravo.

El show musical cerró con una canción propia que tiene una sola estrofa: “Yo soy un liberal, soy de todos el más liberal, no me podés pisar porque soy capitalista”.

En la segunda parte del acto, disertó el escritor y filósofo de derecha Agustín Laje. Con la moderación del vocero Manuel Adorni, tuvo aproximadamente 20 minutos para hacer un comentario muy crítico de la izquierda.

Luego de media hora, y de un baño de por medio, el Presidente regresó al escenario para hablar de su nueva obra y dar un mensaje final a la militancia.

“No aflojen, estamos a mitad de camino de cruzar el río”, exclamó el jefe de Estado, quien reconoció que “hubo que mejorar el músculo político” porque “no alcanza con la gestión”.

A pesar de que tan solo unas horas antes había aceptado su renuncia a la candidatura en la provincia de Buenos Aires, Milei solo mencionó al pasar a Espert.

En los últimos días, el diputado quedó en el ojo de la tormenta por los vínculos que tuvo años atrás con Federico “Fred” Machado, un empresario investigado por la Justicia como presunto narcotraficante.

Si bien en un primer momento el mandatario respaldó abiertamente a su dirigente, luego de varios días de incertidumbre y tensión política decidió que diera un paso al costado y puso en su lugar a un aliado, Diego Santilli.

El legislador del PRO, que buscará renovar su banca en la Cámara baja, asistió al Movistar Arena, aunque no hubo referencias a él ni con banderas, ni carteles. Aunque se llevó un abrazo del Presidente, que bajó del escenario especialmente para saludarlo.

Santilli llegó al lugar poco después de su compañero y jefe del bloque, Cristian Ritondo, que además fue uno de los impulsores del acuerdo electoral con La Libertad Avanza y suena como sucesor de Martín Menem en la presidencia de Diputados, también ubicado entre el público preferencial, al lado de Karina Milei.