Uno Entre Rios | El País | Defensa del Consumidor

Defensa del Consumidor amplió facultades y tiene cambios

Creó la Ventanilla Única Federal y amplió las facultades del Defensor del Cliente. Las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial para cuidar a consumidores

19 de agosto 2025 · 13:54hs
Creó la Ventanilla Única Federal y amplió las facultades del Defensor del Cliente. Las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial para cuidar a consumidores

Creó la Ventanilla Única Federal y amplió las facultades del Defensor del Cliente. Las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial para cuidar a consumidores
Creó la Ventanilla Única Federal y amplió las facultades del Defensor del Cliente. Las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial para cuidar a consumidores

Creó la Ventanilla Única Federal y amplió las facultades del Defensor del Cliente. Las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial para cuidar a consumidores

El Gobierno nacional modificó la estructura de los procedimientos para canalizar denuncias de los consumidores con el fin de mejorar en la resolución de los conflictos. Lo hizo a través de las Disposiciones 890/2025 y 893/2025 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que dirige Fernando Blanco Muiño, publicadas este martes en el Boletín Oficial.

Se creó la Ventanilla Federal Única de Reclamos de Defensa del Consumidor, cuyo objetivo recoger todas las denuncias del país.

Por el fentanilo contaminado, el ministro de Salud desvinculó a la directora de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras de Anmat 

Fentanilo contaminado: desplazaron a una directora de Anmat

En 2023, la doctora Florencia Prieto, oriunda de Concordia, denunció en Anmat que un lote de dexametasona producida por HLB Pharma, estaba contaminada.

Resurge denuncia de médica de Concordia contra HLB Pharma

defensa al consumidor 1
defensa al consumidor 2

Entre las funciones asignadas se destaca

• Su objetivo incluye recibir los reclamos para su análisis, asignación y derivación a las distintas jurisdicciones, articulando con las Autoridades de Aplicación Locales según los criterios de la Ley N.º 24.240.

• Fortalecer lo relativo a las derivaciones de reclamos a las diversas jurisdicciones, especialmente considerando que no todas las jurisdicciones estaban adheridas previamente al régimen, lo que obstaculizaba la tramitación y resolución.

• Se promoverá el desarrollo tecnológico necesario para lograr la trazabilidad de los reclamos ingresados.

• Derogación de normativas anteriores.

Por otro lado, mediante la Disposición 893 se actualizó de la figura del Defensor del Cliente, que amplía los alcances de sus funciones para que más proveedores la adopten.

Las medidas implementadas para defender a los consumidores

• La figura del Defensor del Cliente podrá ser de carácter unipersonal o colegiada, e interna o externa al proveedor, lo que permite una mayor adaptabilidad y facilita su implementación por parte de las empresas. Su finalidad es que los proveedores atiendan y resuelvan las quejas y reclamos de sus consumidores de forma simple y expeditiva.

• Se establece que, en caso de no haber acuerdo, el dictamen emitido por el Defensor del Cliente tendrá carácter vinculante y de cumplimiento imperativo para el proveedor si es aceptado por el consumidor. Una vez formalizado el acuerdo, este pondrá fin a la controversia de forma definitiva.

• Se permite el uso de herramientas digitales como medios válidos de manifestación de la voluntad de las partes para el tratamiento de los reclamos, lo que agiliza el proceso.

• Se flexibiliza la obligación de informar sobre las tareas desarrolladas por el "Defensor del Cliente" de forma trimestral a anual, facilitando la implementación de la figura para los proveedores.

Defensa del Consumidor Consumidores cliente usuarios
Noticias relacionadas
El gobierno nacional desreguló la circulación de camiones bitrenes en todo el país para reducir costos logísticos y facilitar el transporte de carga.

Camiones con dos semirremolques podrán circular en todo el país

Adriana Francese, abogada de víctimas, expuso que el lote de fentanilo contaminado se fabricó el 18 de diciembre y el 4 de enero ya estaba en el mercado.

Fentanilo: piden investigar a funcionarios involucrados

La ANMAT advirtió sobre el lote L25114, con vto. en abril de 2027. Se trata de la caja de 500g de tomate triturado, libre de gluten. Piden no consumirlo.

Tomate con gusanos: cuál es el lote afectado y cómo reconocer el envase para no consumirlo

en septiembre, las jubilaciones y pensiones de anses tendran un aumento del 1,9%

En septiembre, las jubilaciones y pensiones de Anses tendrán un aumento del 1,9%

Ver comentarios

Lo último

Homo Argentum: récords y elogios de Milei

"Homo Argentum": récords y elogios de Milei

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Andrés Gil rompió el silencio: El rumor que está circulando es absolutamente falso

Andrés Gil rompió el silencio: "El rumor que está circulando es absolutamente falso"

Ultimo Momento
Homo Argentum: récords y elogios de Milei

"Homo Argentum": récords y elogios de Milei

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Andrés Gil rompió el silencio: El rumor que está circulando es absolutamente falso

Andrés Gil rompió el silencio: "El rumor que está circulando es absolutamente falso"

Gabriel Boric promulgó la ley para aumentar la presencia de mujeres en directorios de grandes empresas

Gabriel Boric promulgó la ley para aumentar la presencia de mujeres en directorios de grandes empresas

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Policiales
Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Ovación
El CEF N°3 obtuvo el segundo puesto en la Copa Regional del Litoral

El CEF N°3 obtuvo el segundo puesto en la Copa Regional del Litoral

Representantes de la Escuela Integral de Lucha lograron medallas en La Bombonerita

Representantes de la Escuela Integral de Lucha lograron medallas en La Bombonerita

Racing se juega todo ante Peñarol en el Cilindro

Racing se juega todo ante Peñarol en el Cilindro

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

La provincia
Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Lluvias en Paraná: el Municipio asiste a familias afectadas

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Agenda cultural del fin de semana en Limbo Pub

Conocé todas las funciones del Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná

Conocé todas las funciones del Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná

Urdinarrain: invirtieron más de $54 millones en el hospital

Urdinarrain: invirtieron más de $54 millones en el hospital

Boleta Única de Papel: así votarán los entrerrianos

Boleta Única de Papel: así votarán los entrerrianos

Dejanos tu comentario