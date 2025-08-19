Uno Entre Rios | El País | gobierno nacional

El gobierno nacional habilita la libre circulación de camiones con dos semirremolques en todo el país

El gobierno nacional desreguló la circulación de camiones bitrenes en todo el país para "reducir costos logísticos" y facilitar el transporte de carga.

19 de agosto 2025 · 10:14hs
El gobierno nacional desreguló la circulación de camiones bitrenes en todo el país para reducir costos logísticos y facilitar el transporte de carga.

El gobierno nacional desreguló la circulación de camiones bitrenes en todo el país para "reducir costos logísticos" y facilitar el transporte de carga.

El gobierno nacional anunció la desregulación de la circulación de camiones bitrenes —vehículos conformados por dos semirremolques articulados— en la red vial nacional. La iniciativa fue comunicada este martes por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de un posteo en redes sociales.

"LIBERAMOS LA CIRCULACIÓN DE BITRENES EN TODO EL PAÍS BAJANDO LOS COSTOS DE LA LOGÍSTICA PARA LA PRODUCCIÓN", escribió Sturzenegger, quien celebró la publicación de la Resolución 1196/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Hasta hoy, los bitrenes de gran porte (de más de 25,5 metros de largo) solo podían circular por tramos limitados y fragmentados de la red vial nacional, lo que, según el funcionario, encarecía de forma innecesaria los costos logísticos y reducía la eficiencia del transporte de carga en el país.

"El cambio permite un ahorro significativo en los benditos costos de logística en nuestro país", expresó Sturzenegger, remarcando que la normativa anterior impedía que un bitren que saliera desde Buenos Aires pudiera llegar a 13 de las 23 provincias del país, aún realizando desvíos.

Federico Sturzenegger.jpg

Además, criticó el sistema de permisos que se exigía para circular con estos vehículos: "Se pedía, además, un permiso para circular —¡por camión!— que, en condiciones 'normales', demoraba meses en aprobarse", escribió.

El argumento técnico que justificaba la restricción —la existencia de rotondas o tramos en los que el largo de estos camiones dificultaba la circulación— fue puesto en duda por el ministro. "Pensándolo un poco esto no tiene lógica alguna", sostuvo, y comparó la situación con las restricciones que enfrentan los camiones comunes por cuestiones de altura, peso o dimensiones, las cuales no requieren permisos especiales para circular.

transporte de carga camiones paro (2).jpg
Hasta hoy, los camiones bitrenes sólo podían circular por algunas rutas.

Hasta hoy, los camiones bitrenes sólo podían circular por algunas rutas.

Giro de 180 °

"Por ello la nueva norma da un giro conceptual de 180°. A partir de ahora los bitrenes podrán transitar libremente por el 100% de la red, sin diferenciar por tamaño. Solo se requerirá permiso en unas pocas curvas muy pronunciadas (son 55 curvas en rutas montañosas de Salta, Jujuy y Tucumán -y una en Chubut-) donde las curvas obligarían a cortar el tránsito para acomodar el radio de giro. En los tramos afectados por capacidad máxima de puentes bastará con que el peso bruto del vehículo no exceda la capacidad máxima de la estructura (como es hoy para cualquier camión y cualquier puente de Argentina), sin necesidad de permiso alguno (adjuntamos aquí un link detallado para acceder a un mapa que marca la capacidad máxima de los puentes en las rutas nacionales: http://bit.ly/3JF7tUz). El mapa que acompaña este tweet da cuenta del cambio que comienza hoy. Estamos cambiando las reglas del juego del transporte en Argentina. Más carga por viaje permite menos viajes y menos combustible por tonelada: transportar más con menos ahora es posible. Menores costos, es mayor productividad, y libertad para crecer. Un paso más cerca de la libertad que nos pide el presidente Javier Milei. VLLC!", finalizó el funcionario libertario.

