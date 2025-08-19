Anses confirmó que en septiembre de 2025 los haberes jubilatorios y pensiones tendrán un aumento del 1,9%, en línea con la nueva fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones de acuerdo a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En septiembre, las jubilaciones y pensiones de Anses tendrán un aumento del 1,9%
En septiembre, las jubilaciones y pensiones de Anses tendrán un aumento del 1,9%. Si continúa el bono, la mínima superará los $390.000.
El último dato del organismo oficial reveló que en julio de 2025 la inflación alcanzó un 1,9% mensual, acumulando un 17,3% en lo que va del año. Este índice, de acuerdo al Decreto 274/24, es el que determina la actualización mensual de los haberes previsionales con dos meses de rezago.
Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre 2025
Con este ajuste, los montos de jubilaciones y pensiones quedarán de la siguiente manera, en caso de que el Gobierno mantenga la entrega del bono adicional de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos:
Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).
Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ($256.221,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).
Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $294.194,02 ($224.194,02 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).
Jubilación máxima: $2.155.162,17 (desde $2.114.977,6 en agosto).
LEER MÁS: Los salarios crecieron sobre los precios pero de manera diferenciada según rubros
El bono de $70.000
El bono de refuerzo de ingresos de $70.000 comenzó a aplicarse en 2024 con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación. Hasta ahora se mantuvo de forma mensual y se espera que continúe en septiembre, aunque ANSES todavía no lo confirmó oficialmente.
En caso de prorrogarse:
Lo recibirán de manera completa quienes perciban la jubilación mínima.
Aquellos con haberes superiores a $320.277,17 pero menores a $390.277,17 cobrarán un monto proporcional hasta alcanzar esa cifra.