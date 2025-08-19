Uno Entre Rios | El País | Fentanilo

Fentanilo: piden investigar a funcionarios involucrados

Adriana Francese, abogada de víctimas, expuso que el lote de fentanilo contaminado se fabricó el 18 de diciembre y el 4 de enero ya estaba en el mercado.

19 de agosto 2025 · 09:50hs
Adriana Francese, abogada de víctimas, expuso que el lote de fentanilo contaminado se fabricó el 18 de diciembre y el 4 de enero ya estaba en el mercado.
Adriana Francese, la abogada de las familias de pacientes que murieron por fentanilo contaminado expuso que “se pidió la investigación de los funcionarios que sabían lo que pasaba” y manifestó que “nunca se protegió el bien de la salud como se debía”. Dijo además que previo al conocimiento de los primeros casos “se notaba una actividad precaria por parte del laboratorio HLB Pharma”.

En este sentido, apuntó contra el empresario Ariel García Furfaro debido a que “son fallas críticas que debieron tenerse en cuenta para que esto no sucediera”. “Se cometieron muchos errores al fabricar este lote contaminado”, ratificó Francese a radio Splendid AM 990.

La abogada confirmó que en el desarrollo de la investigación se intentó la exhumación de algunos cuerpos, “pero se determinó no realizarla”. Por eso mismo, en estos momentos se están peritando “historias clínicas de las víctimas”.

“Este lote se fabricó 18 de diciembre y el 4 de enero ya estaba en el mercado. No se respetó la cuarentena del lote”, sostuvo.

Acerca de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la defensora señaló que “hay irresponsabilidad” por parte del organismo.

“No se hizo lo que se debía hacer. Nunca se protegió el bien de la salud como se debía”, destacó.

Por último, anunció que “la querella también pidió la investigación de los funcionarios que sabían lo que estaba pasando”.

