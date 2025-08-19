Uno Entre Rios | El País | Tomate

Tomate con gusanos: cuál es el lote afectado y cómo reconocer el envase para no consumirlo

La ANMAT advirtió sobre el lote L25114, con vto. en abril de 2027. Se trata de la caja de 500g de tomate triturado, libre de gluten. Piden no consumirlo.

19 de agosto 2025 · 09:32hs
La ANMAT advirtió sobre el lote L25114

La ANMAT advirtió sobre el lote L25114, con vto. en abril de 2027. Se trata de la caja de 500g de tomate triturado, libre de gluten. Piden no consumirlo.
La ANMAT advirtió sobre el lote L25114

La ANMAT advirtió sobre el lote L25114, con vto. en abril de 2027. Se trata de la caja de 500g de tomate triturado, libre de gluten. Piden no consumirlo.

La ANMAT advirtió sobre el lote L25114, con vto. en abril de 2027. Se trata de la caja de 500g de tomate triturado, libre de gluten. Piden no consumirlo.

Tras la alerta sanitaria emitida por la ANMAT por la presencia de cuerpos extraños en un lote de tomate triturado de la marca Marolio, resulta fundamental para los consumidores poder identificar el producto específico para evitar su consumo. El organismo pidió no ingerir el producto del lote afectado.

En 2023, la doctora Florencia Prieto, oriunda de Concordia, denunció en Anmat que un lote de dexametasona producida por HLB Pharma, estaba contaminada.

Resurge denuncia de médica de Concordia contra HLB Pharma

El gobierno nacional desreguló la circulación de camiones bitrenes en todo el país para reducir costos logísticos y facilitar el transporte de carga.

Camiones con dos semirremolques podrán circular en todo el país

Tomate gusano marolio Anmat

Según supo Noticias Argentinas, el lote en cuestión, que fue distribuido en escuelas de la localidad de Rojas, es el L25114, con fecha de vencimiento en abril de 2027. El producto es el tomate triturado de 500 gramos, que se presenta en un envase de cartón.

Tomate gusano Marolio Anmat 1

Cómo reconocer el envase del lote afectado

Para que la población pueda identificar fácilmente el producto en sus alacenas o en las góndolas, a continuación se detallan las características del envase del lote bajo investigación, en el cual se detectó la presencia de lo que serían gusanos (microstomum sp).

  • Producto: Tomate Triturado.
  • Marca: Marolio, con su logo amarillo y rojo en el frente.
  • Envase: Caja de cartón (tipo Tetra Pak) de 500 gramos.
  • Colores: Predominan el verde en la parte inferior y el rojo en la superior, con una imagen de tomates frescos.
  • Señas particulares: El frente del envase lleva el sello de producto "Sin TACC" (libre de gluten). En uno de los laterales se lee "Producto de Mendoza".

La ANMAT reitera su recomendación a la población de abstenerse de consumir el producto del lote L25114 y solicita a quienes lo expendan que cesen su comercialización de forma inmediata.

Tomate Anmat
Noticias relacionadas
Adriana Francese, abogada de víctimas, expuso que el lote de fentanilo contaminado se fabricó el 18 de diciembre y el 4 de enero ya estaba en el mercado.

Fentanilo: piden investigar a funcionarios involucrados

en septiembre, las jubilaciones y pensiones de anses tendran un aumento del 1,9%

En septiembre, las jubilaciones y pensiones de Anses tendrán un aumento del 1,9%

En el shopping El Portal de Rosario fue el hecho.

Insólito robo en un shopping de Rosario: intentó llevarse un aire acondicionado y terminó arrojándose al vacío

Internaron de urgencia a Cacho Garay y podrían amputarlo

Internaron de urgencia a Cacho Garay y podrían amputarlo

Ver comentarios

Lo último

Resurge denuncia de médica de Concordia contra HLB Pharma

Resurge denuncia de médica de Concordia contra HLB Pharma

Camiones con dos semirremolques podrán circular en todo el país

Camiones con dos semirremolques podrán circular en todo el país

Fentanilo: piden investigar a funcionarios involucrados

Fentanilo: piden investigar a funcionarios involucrados

Ultimo Momento
Resurge denuncia de médica de Concordia contra HLB Pharma

Resurge denuncia de médica de Concordia contra HLB Pharma

Camiones con dos semirremolques podrán circular en todo el país

Camiones con dos semirremolques podrán circular en todo el país

Fentanilo: piden investigar a funcionarios involucrados

Fentanilo: piden investigar a funcionarios involucrados

Tomate con gusanos: cuál es el lote afectado y cómo reconocer el envase para no consumirlo

Tomate con gusanos: cuál es el lote afectado y cómo reconocer el envase para no consumirlo

En septiembre, las jubilaciones y pensiones de Anses tendrán un aumento del 1,9%

En septiembre, las jubilaciones y pensiones de Anses tendrán un aumento del 1,9%

Policiales
Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Ovación
Racing se juega todo ante Peñarol en el Cilindro

Racing se juega todo ante Peñarol en el Cilindro

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

Sarmiento y Atlético Tucumán igualaron por el Torneo Clausura

Sarmiento y Atlético Tucumán igualaron por el Torneo Clausura

AFA anunció la sede y fecha de la Supercopa Argentina entre Vélez y Central Córdoba

AFA anunció la sede y fecha de la Supercopa Argentina entre Vélez y Central Córdoba

La provincia
Entre Ríos: llueve copiosamente y hay alerta por tormentas fuertes

Entre Ríos: llueve copiosamente y hay alerta por tormentas fuertes

Villaguay: la Justicia ordenó la regeneración natural de un bosque nativo

Villaguay: la Justicia ordenó la regeneración natural de un bosque nativo

Emitieron alerta naranja por lluvias y tormentas para este martes

Emitieron alerta naranja por lluvias y tormentas para este martes

Tormentas: qué es la ciclogénesis y cómo afectará la región

Tormentas: qué es la ciclogénesis y cómo afectará la región

El dólar oficial cae en picada: el blue trepó 20 pesos

El dólar oficial cae en picada: el blue trepó 20 pesos

Dejanos tu comentario