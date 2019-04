Al Preolímpico con menos apoyo

La Selección Argentina Mayor Femenina de Sóftbol tendrá un año especial en el marco internacional. Afrontará por primera vez en su historia un torneo Preolímpico. Es que el sóftbol para los Juegos de Tokio 2020 será uno de los deportes que se incorporarán a la cita más importante del deporte mundial. La rama Femenina será en sóftbol y la Masculina estará en el béisbol. Eso se confirmó hace un par de años, y desde ese momento se comenzó a trabajar de cara a un compromiso olímpico.

Es que ambas disciplinas se tuvieron que juntar para que el Comité Olímpico Internacional los considere como deporte dentro de los que disputarán los juegos el año que viene en Asia.

Justo en la etapa netamente de clasificación, para el equipo Femenino cayó una bomba para la Confederación Argentina de Sóftbol. Que fue la quita de gran parte del apoyo del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) para algunos deportes.

En este caso el sóftbol y béisbol. El deporte cuenta en la actualidad con un menor apoyo en comparación de hace unos años. A las chicas les sacaron las becas y a muchas se les hace imposible llegar a mantenerse entrenando.

El Enard es una entidad de derecho público no estatal y autárquica creada por la Ley N° 26.573 sancionada el 2 de diciembre de 2009, que comenzó a funcionar en agosto de 2010. Está codirigido igualitariamente por el Comité Olímpico Argentino y la Secretaría de Deportes de la Nación. El dinero sale del 1% que se le descuenta a cada boleta de los teléfonos celulares que hay en el país. Desde su implementación el deporte creció en general. Pero ahora hay un claro ajuste que hace retroceder todo lo logrado desde hace una década.

Su función principal es administrar los recursos económicos y de infraestructura necesarios para el deporte de alto rendimiento que no recibe el mismo apoyo que los deportes súper profesionales como el fútbol. Pero en el año que el sóftbol Femenino necesita mayor apoyo las chicas sufren la quita de beca. Algo que complicó todo. Para un deportista no rentado que el Estado te quite una beca es un golpe que en muchos casos lleva a dejar la actividad. Las chicas afrontan algunos gastos de sus bolsillos. Muchas se habían radicado en la ciudad de Paraná para entrenar todos los días. Es que la capital entrerriana es el epicentro por estos años de los combinados mayores. Con la quita de parte del apoyo muchas se volvieron a sus ciudades de origen para abaratar sus costos personales o tratar de conseguir un trabajo para poder estar cerca de los entrenamientos en Paraná.

El cuerpo técnico del equipo nacional Femenino Mayor, que encabeza el paranaense Cristian Lacout, dio a conocer ayer el listado de 18 jugadoras que entrenarán en Paraná de cara al Campeonato Preolímpico de Sóftbol de las Américas, que se desarrollará en Surrey, Canadá, del 25 de agosto al 1º de setiembre.

El torneo clasificatorio otorgará dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; y además será clasificatorio para la Copa Mundial 2021 de la WBSC y los Juegos Mundiales 2021. El equipo nacional no la tendrá nada fácil, y más en un año que tuvieron la complicación de la quita de becas.

En total 18 jugadoras entrenan en voz baja de cara al campeonato Preolímpico, un torneo que contará con la participación de los mejores equipos de América, salvo Estados Unidos, que ya se encuentra clasificado a Tokio por haberse consagrado campeón mundial en 2018.

Las chicas vienen de ser terceras en el Sudamericano, que era lo que el Enard les exigía para poder continuar becadas durante 2019, y el 23 de diciembre de 2018 se enteraron de que le habían sacado el beneficio. Fue sin previo aviso y cayó como una bomba para todos.

De igual manera las chicas argentinas siguieron entrenando como pudieron y afrontarán tamaño desafío en Canadá para ver si pueden estar en un Juego Olímpico por primera vez en la historia, lo que sería algo único para el sóftbol nacional. No será fácil para ellas, pero sueñan con dar todo. Pero con un menor apoyo en una pata fundamental como es poder practicar un deporte de alto rendimiento no rentable.