Federico Bravo tendrá su segundo ciclo en Patronato

Federico Bravo acordó su incorporación al Rojinegro. El cordobés formó parte del plante del Santo en la temporada 2018/19.

21 de diciembre 2025 · 19:11hs
Federico Bravo tendrá su segundo ciclo en Patronato

Patronato sumará un mediocampista que, en el pasado, defendió el escudo Rojinegro. Se trata del mediocampista central Federico Bravo, de último paso por Chacarita Juniors. El oriundo de la localidad cordobesa de Jesús María firmó este domingo contrato por un año con la entidad de barrio Villa Sarmiento.

De esta manera, el futbolista surgido del semillero de Boca Juniors tendrá su segundo ciclo en el elenco entrerriano. Bravo formó parte de la estructura de Patronato que compitió en la Superliga Argentina de Fútbol en la temporada 2018/19. En ese entonces, el Rojinegro alcanzó el objetivo al asegurar la plaza en Primera División en la última fecha tras derrotar 2 a 1 a Argentinos Juniors, en el estadio Grella. Esa victoria provocó los descensos de San Martín de San Juan, Tigre y Belgrano de Córdoba.

Primera etapa de Federico Bravo en el Rojinegro

El 16 de julio de 2018 Federico Bravo firmó contrato con Patronato hasta el 30 de junio de 2019. Su incorporación al Rojinegro marcó su retorno al futbol argentino tras sus pasos en la Major Soccer League donde jugó para New York City y su estadía en la Superliga griega con Panaitolikos.

El volante central formó parte del banco de suplentes en las primeras tres fechas, pero no sumó minutos en escena. Su bautismo con la camiseta de Patronato se produjo el 1 de septiembre de 2018 en la derrota del equipo que, en ese entonces era dirigido por Juan Pablo Pumpido, ante Banfield por 1 a 0.

Bravo disputó 18 cotejos en el elenco de barrio Villa Sarmiento. En ese recorrido anotó el gol en la victoria del Santo ante Huracán por 1 a 0, en el estadio Grella.

bravo.jpg
Federico Bravo, en su primera etapa en Patronato.

Federico Bravo, en su primera etapa en Patronato.

Finalizado su contrato emigró al norte del país para sumarse a Atlético Tucumán. Luego de esta experiencia su derrotero continuó en Riga FC de Letonia, Sarmiento de Junín, Antofagasta de Chile, San Martín de Tucumán, Aldosivi de Mar del Plata, Puerto Cabello de Venezuela y Chacarita Juniors.

En la temporada 2025 Bravo disputó 29 encuentros con la camiseta del Funebrero y se despachó con dos conquistas. En este sentido se hizo presente en la red en el triunfo por 2 a 0 ante Estudiantes de Buenos Aires y en la victoria por 3 a 1 sobre Almirante Brown.

Las altas de Patronato

Patronato oficializó dos incorporaciones en el presente mercado de pases. Los futbolistas que ya firmaron contrato y realizaron sus primeros movimientos con el escudo Rojinegro son el mediocampista ofensivo Agustín Araujo, quien compartió plantel con Bravo en Chacarita, y el defensor Federico Meritello, de último paso en Ferro Carril Oeste.

Además, la dirigencia de la entidad de barrio Villa Sarmiento renovó los vínculos contractuales del arquero Alan Sosa, pretendido por varios equipos que compiten en Primera División, y del polifuncional futbolista Maximiliano Rueda.

A su vez el Santo llegó a un acuerdo de palabra con el delantero Tomás Attis, quien en el 2025 disputó el Torneo Federal A jugando para Sportivo Belgrano de San Francisco. El punta fue dirigido en 2024 por Rubén Forestello en su paso por Gimnasia y Tiro de Salta. Quien también podría arriba del Verde de San Francisco es el marcador de punta izquierdo Enzo Avaro.

Patronato Federico Bravo Chacarita
Rige alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Entre Ríos

Rige alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Entre Ríos

Despiden a Miguel Girard, maestro que dedicó su vida a la escuela pública rural

Despiden a Miguel Girard, maestro que dedicó su vida a la escuela pública rural

Tras el incendio de una escuela, prometen asegurar las clases en 2026

Tras el incendio de una escuela, prometen asegurar las clases en 2026

Pirotecnia: recomendaciones para el cuidado de mascotas en las fiestas

Pirotecnia: recomendaciones para el cuidado de mascotas en las fiestas

Paraná: realizan trabajos en la red de agua potable de Ramírez y puede resentir el suministro

Paraná: realizan trabajos en la red de agua potable de Ramírez y puede resentir el suministro

