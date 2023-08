Vuelve Experiencia Queen a Paraná con su Tour 2023

El costo de las entradas

PALCOS BAJOS (Palco completo para 4 personas) $23.200

PALCOS ALTOS (Palco completo para 4 personas) $21.200

PLATEA GENERAL (Platea numerada) $5.800

TERTULIA (Ubicación por orden de llegada sin numerar) $4.500

PLATEA PREFERENCIAL (numerada 5 primeras filas) $6.500.

Más Información

Con vestuarios e instrumentos originales, los músicos de Experiencia Queen representan fielmente a cada uno de los integrantes de la legendaria banda, tanto en lo musical como en su puesta en escena.

Una noche que no vas a olvidar

El nuevo show de Experiencia Queen “CHAMPIONS OF THE WORLD TOUR 23”, está compuesto por grandes éxitos como Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, We Are the Champions, Under Pressure y Another One Bites the Dust, que forman parte de un setlist para disfrutar y emocionarse en familia.

Una noche para recorrer la magia de Queen.