Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones", un homenaje al cancionero popular de la provincia

Efraín Colombo lanzó "Santa Fe en Canciones", un popurrí que reúne y reversiona tres obras emblemáticas del cancionero santafesino

Efraín Colombo lanzó Santa Fe en Canciones, un popurrí que reúne y reversiona tres obras emblemáticas del cancionero santafesino: Dejando Huellas, Copla de la Orilla y Punta Cayastá, de Rufino Conde, Carlos Pino, Julio Migno y Orlando Vera Cruz. Con una lectura actual y una estética renovada, el músico pone nuevamente en escena la identidad provincial a través de melodías que marcaron generaciones.

El lanzamiento, disponible en todas las plataformas digitales, combina homenaje y reflexión. Colombo reinterpreta piezas que retratan la geografía y el espíritu de Santa Fe, y al mismo tiempo invita a repensar el lugar que la provincia ocupa hoy en la escena nacional. “Santa Fe debe despertar y volver a ocupar el espacio que le corresponde como cuna de grandes autores y estilos del folclore argentino”, afirma el artista.

Sentir Nacional continúa su gira con nuevas fechas en Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba

La propuesta se enlaza con el proyecto Santa Fe Música y Letra, dedicado desde hace más de diez años a rescatar, documentar y difundir la historia musical santafesina. El sitio www.santafemusicayletra.com.ar funciona como un archivo vivo de artistas, obras y biografías.

Además, Colombo comparte en Spotify la playlist “Santa Fe en Canciones”, una selección de piezas que reflejan el legado y la diversidad sonora de la provincia.