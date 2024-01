Valen Coffee: una joven artista llega a la escena musical

Valen nació en Paraná y a los 7 años se mudó a Crespo, y allí estudió canto mientras participaba en un coro infantil. “Gracias a nuestra profesora pude aprender muchísimo sobre técnica vocal y musical sin darme cuenta, solo recuerdo su nombre, Laura, gracias por tanto. Con ella aprendí a tocar instrumentos como la flauta dulce y el cajón peruano, aprendí a cantar en conjunto como en un dúo y un solo, aprendí a cantar una nota mientras mi hermana cantaba otra nota, y muchas cosas más. Luego, a mis 13 años continué clases pero solo de canto, donde gracias a mi profesor del momento también pude continuar aprendiendo y perfeccionando mi técnica vocal”, contó. Además, aseguró que al momento de componer se inspira en su vida, sus sentimientos y pensamientos. “Siempre escribo con la intención de que sea, también, una inspiración para los demás; escribir en base al amor y que eso le cause algún lindo sentimiento a la persona que lo escuche”, indicó.

Valen Coffee1.jpg

La primera vez que cantó frente a público tenía seis años y fue en un acto escolar. “Creo que nos habían pedido que con mi hermana melliza cantáramos algo, no recuerdo la canción ni cómo me fue, pero sí recuerdo que tenía muchos nervios. Hoy, en casa presentación, canto como si fuera la primera vez, porque sigo sintiendo nervios y emoción al mismo tiempo. Varias veces me he puesto tan nerviosa que se me trabó la voz o me olvidé la letra, hasta una vez no quise terminar la canción y me bajé del escenario. Pude aprender de cada experiencia para valorarme a pesar de cualquier imprevisto, valorar mi persona y mi voz, estoy muy agradecida de mi voz y no la quiero esconder, por eso trabajo cada día para tener más confianza en un escenario y poder transmitir todo el amor que tengo para dar en mis canciones como covers por el amor a la música y el arte. Hoy, mi perspectiva sobre la cultura en Paraná es que la gente si quiere hacer algo cultural, sea de cualquier área, se lo propone y lo hace. Acá querés conocer o probar algo artístico y en algún lado de la ciudad vas a encontrar lo que buscás”, dijo y agregó: “La música significa todo para mí, de corazón. Hubo momentos de mi vida en los que me sostuve de ella para poder seguir adelante. Siempre me acompañó a lo largo de mi vida, con MTV, la radio, mi primer celu con la música que tenía mi mamá descargada; siempre busqué tener un lugar donde escucharla, cantarla, sentirla y verla en mi imaginación. Lo que más disfruto de la música es que gracias a ella conocí a un montón de hermosas personas, gracias a ella conocí otras culturas, otras sociedades, otros puntos de vista. Gracias a ella soy quien soy, ella es parte de mi y yo quiero ser parte de ella”.

Cada artista y cantante, por lo general, tiene un mensaje y un público determinado. Sabe qué quiere transmitir con su música y cuál es el mensaje, por eso, Valen también lo sabe y trabaja para ello. “ A mí me interesa transmitir que cada uno puede ser como quiera, que no le preocupe lo que el de al lado pueda decir, que se centre en su felicidad y en el placer de vivir la vida. Que nadie se esconda por ser quien es. Que si alguien quiere bailar de una manera un poco torpe, si a otro le gustaría probar algo totalmente nuevo y diferente, ¡que lo haga! Nadie te limita en experiencias de la vida más que vos mismo. Quiero transmitir que si uno quiere ser feliz, puede serlo”, remarcó.

Valen Coffee web.jpg

En cuanto a sus influencias musicales, contó que de niña escuchaba Michael Jackson. “Me gustaba como cantante y como personas, porque además de ver su desempeño como artista, que era inigualable, también veía la misma sensibilidad a nuestro planeta tierra y la paz en el mundo con la que creó conciencia a través de sus canciones y presencia”, comentó haciendo referencia a la canción de Michael Jackson Earth Song (canción de la Tierra), escrita en 1995 y que en una parte de su letra dice: ¿alguna vez te has puesto a pensar en toda la sangre que hemos derramado antes? ¿Alguna vez te has puesto a pensar sobre esta tierra que llora?, ¿sobre las costas de lágrimas? ¿Qué le hemos hecho al mundo? Mira lo que hemos hecho. ¿Qué hay de todos los sueños? “A lo largo de los años fui conociendo a más artistas y me fui influenciando de otros cantantes como Whitney Houston, Beyoncé, Frank Ocean, Jacob Collier y muchos más. En este momento estoy ‘conociendo’ a Erykah Badu y siento que la admiro por su valor y por las obras que ha producido, me siento bastante identificada y también me puedo influenciar en su estilo musical”, aseguró.

LEER MÁS: ARTE JOVEN

En la actualidad, Valen coordina un taller de ensamble junto a Roma Acosta. La propuesta es aprender a interpretar canciones y poder jugar con ellas. Está destinado a personas de todas las edades y con o sin experiencia. La duración del taller es de 2 meses con una presentación de cierre. “El objetivo es que se acerquen todos aquellos que tengan interés por recorrer distintos estilos musicales, como por ejemplo el pop, rock, soul, folklore y demás a través de diversas formas interpretativas y creativas junto a la historia de cada canción y su contexto. Nosotras contamos con instrumentos de percusión y accesorios, piano, teclado y guitarra”, aseguraron. El taller se realiza en Chacho Peñaloza 1876 (Paraná XIV), los días miércoles y jueves con horario a convenir y tiene un valor de 3.000 pesos por clase.

“Mis sueños a futuro son conocer el mundo desde cerca, siempre aprender algo nuevo y darme a conocer por lo que amo hacer que es la música en todos sus aspectos. Quiero sentirme plena en lo que haga, sentir que me hago bien y hago bien a los demás”, sostuvo Valen. Quien, además, en sus redes sociales comparte algunos videos de covers que ha realizado como por ejemplo, uno de Beyoncé interpretando Love on top, y otro de Demi Lovanto interpretando Stone Cold, cantantes estadounidenses reconocidas en todo el mundo. La escena local está siendo ocupada y representada por nuevos artistas regionales y eso se celebra, porque genera movimiento cultural tanto para quienes la crean como para quienes disfrutan de ella.