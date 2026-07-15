Luchado, Argentina pierde con Inglaterra

Argentina e Inglaterra se miden por una las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA. Están 1 a 0 en el segundo tiempo.

Con los dientes apretados, Argentina iguala con Inglaterra.

Argentina car con Inglaterra 1 a 0 en el Estadio Atlanta por la segunda semifinal del Mundial 2026 . Ambos equipos se disputaron la mitad de cancha con la pierna fuerte y las discusiones como eje de un trámite cortado y con escasas llegadas a los arcos. Se destacaron un cabezazo de John Stones y un remate desviado de Enzo Fernández . El gol de los ingleses fue de Anthony Gordon.

El arbitraje de Ismail Elfath fue muy permisivo en los primeros minutos y recién mostró la primera amarilla a los 39 minutos para Elliot Anderson . Segundos después, dejó condicionado a Lisandro Martínez para el resto del encuentro por una correcta amarilla tras cortar un contragolpe.

Argentina con variante: Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul para enfrentar a Inglaterra

Argentina busca un lugar en la final ante Inglaterra

Minuto a minuto

60 minutos: Enzo Fernández intentó desde lejos

El tiro del ex River desde afuera del área se marchó desviado.

17:18 hsHoy

57 MINUTOS: ¡GIULIANO SE DEMORÓ Y PERDONÓ A INGLATERRA!

Simeone quedó mano a mano contra Pickford, pero tardó demasiado en la definición y se dejó anticipar por Djed Spence.

54 MINUTOS: ¡GOL DE INGLATERRA!

Anthony Gordon le ganó la espalda a Nahuel Molina y apareció en el segundo palo tras un centro de Morgan Rogers para marcar el 1-0 en Atlanta.

54 MINUTOS: ¡GOL DE INGLATERRA!

Anthony Gordon le ganó la espalda a Nahuel Molina y apareció en el segundo palo tras un centro de Morgan Rogers para marcar el 1-0 en Atlanta.

50 minutos: Cristian Romero fue amonestado

El zaguero central recibió la amarilla por una falta a Bellingham. También está apercibido Lisandro Martínez desde el primer tiempo.

46 MINUTOS: ¡JULIÁN ÁLVAREZ TUVO LA MÁS CLARA DEL PARTIDO!

La Araña desenfundó un remate que forzó la tapada de Jordan Pickford y, en el rebote, Julián realizó otro disparo que se desvió en un rival al córner.

¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

41 minutos: primer amonestado en Argentina

Lisandro Martínez cortó a Morgan Rogers para frenar un contragolpe y se llevó la amarilla.

38 MINUTOS: ¡ENZO FERNÁNDEZ ESTUVO A CENTÍMETROS DEL PRIMER GOL!

El hombre del Chelsea realizó un remate a distancia que salió muy cerca del travesaño.

36 minutos: tremenda jugada de Lionel Messi y primer amonestado del partido

La Pulga se desmarcó de Harry Kane y Anthony Gordon en mitad de cancha y fue arrollado por Elliot Anderson, quien se llevó la tarjeta amarilla por la entrada.

32 minutos: la primera llegada fue para Inglaterra

John Stones aprovechó un centro de Declan Rice al corazón del área para imponerse a las espaldas de Lisandro Martínez y resolver con un cabezazo que se fue cerca del arco argentino.

25 minutos: pausa de hidratación en Atlanta

19 minutos: segura respuesta del Dibu Martínez

Emiliano contuvo un centro bajo de Reece James sobre el costado derecho sin dar rebote.

15 minutos: topetazo de Pickford y falta de severidad para Elfath

El arquero inglés golpeó a Giuliano Simeone de manera innecesaria mientras buscaba una pelota para reanudar el juego. A continuación, también le cometieron una falta en el último tercio de la cancha a la Albiceleste, pero el juez dio continuidad.

11 minutos: Elliot Anderson se salvó de la amarilla

El volante inglés quedó en el suelo con Enzo Fernández y no lo dejó reincorporarse en una clara intención para no permitir dejarlo jugar. Sin embargo, Elfath no lo amonestó.

2 minutos: primera falta y pelea entre los jugadores

Una infracción de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson motivó un cruce entre diferentes futbolistas en mitad de cancha.

COMENZÓ EL PARTIDO

La formación de Argentina vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

El once de Inglaterra vs. Argentina, por el Mundial 2026

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

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