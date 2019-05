Un espacio para expandir y debatir la cultura en su sentido más amplio

Esta semana, la Casa de la Cultura de Entre Ríos inaugurará nuevos ciclos, dando continuidad al impulso que la nueva gestión busca impartir, con Carina Netto como directora. En esta nueva etapa la premisa es abrir el espacio a múltiples propuestas y pensar en hacer cultura con el otro.





Sin ir más lejos, esta noche, a las 21, en la casona ubicada en 9 de Julio y Carbó, comenzará el ciclo Constelación, en el que la música y las letras serán protagonistas.





"A partir de este nuevo empuje que se le está dando a la Casa de la Cultura, desde esta impronta de apertura que le dio Carina, nosotros llegamos con esta propuesta que ya la habíamos hecho en la Biblioteca Provincial", contó a Escenario el músico Facundo Aquilini, que junto a Julián Ramos y Luciano Barreira proyectaron esta propuesta.





"La idea es que en cada ciclo tocamos nosotros tres e invitamos a cantantes y poetas a los que acompañamos. Queremos que sea un espacio de cruce de disciplinas, donde también tenga lugar importante la palabra. En esta ocasión vamos a recordar a Juan José Manauta, que este año se celebra el centenario de su nacimiento. Y se suma la Editorial de la UNER, que editó su obra", adelantó.





El ciclo continuará todos los meses hasta fin de año, siempre proponiendo miradas múltiples. En esta primera noche de Constelación, Erika Brown cantará con los músicos que la acompañarán junto con poetas y lectores, en una íntima conversación de disciplinas.





"Creo que es importante destacar que la entrada es libre y gratuita; y que durante lo que dure el encuentro habrá servicio de cantina con precios populares. También que en este ciclo buscamos darle espacios a cantantes que quizás no cuentan con muchos espacios en donde mostrar su propuesta", manifestó.





Por su parte, la directora de la Casa de la Cultura Netto recordó que en abril comenzó el ciclo Convite, un espacio de intercambio artístico donde cada mes artistas de Paraná harán de anfitriones de grupos de la región. "También estamos preparando el ciclo Semillero, que será un ámbito para residencias artísticas y creación, para darle lugar a artistas nuevos de cada departamento de la provincia. Si bien Paraná es la capital de Entre Ríos, queremos que sea un punto de actividad cultural más. Y como este, muchos ciclos más", indicó.





"Creo que esta gestión cultural tiene una amplitud enorme. Carolina Gaillard (secretaria de Turismo y Cultura) está trabajando mucho también con el turismo, lo cual le ha dado mucho impulso a las actividades que se vienen realizando en lo cultural. Hay mucho trabajo detrás y la decisión concreta de hacer a lo largo y a lo ancho de Entre Ríos, que es una provincia que tiene un patrimonio histórico y artístico muy rico, pero en muchos casos desconocido".





Abrir las puertas

En tanto, mañana tendrá lugar la inauguración de La Ochava (espacio de cruce). La emblemática y magnífica esquina de 9 de Julio y Carbó, abrirá nuevamente su portal señorial, invitando a pasar a quienes lo deseen. Siempre con entrada libre y gratuita.





"La previa va a comenzar a las 16 con un taller de candombe que va a dictar Diego Paredes, un candombero uruguayo del barrio Sur, uno de los más importantes y grandes a nivel cultural de Montevideo, donde se gestó el candombe. Diego tiene un toque muy particular y en torno a eso va a funcionar este taller. Después, a las 19, se va a presentar su documental, Semillas de Ansina, donde entrevista a grandes referentes del candombe. Y ya entrada la noche, a las 21, vamos a seguir con una muestra de fotos de Pablo Merlo, un fotógrafo al que estimamos no solo por la belleza de su trabajo, sino también por su sencillez y calidad humana. Va a exponer imágenes que él ha ido haciendo del Contrafestejo que se realiza cada año en Paraná. Y seguiremos hasta la medianoche, con música, cerveza artesanal, comida hecha por mujeres cocineras y el patio abierto", detalló Netto.





La Ochava busca convertirse en un nuevo punto de encuentro, con servicio de comidas y bebidas y propuestas artísticas, que funcionará hasta la medianoche los viernes y los sábados, con propuestas culturales diversas.





Consultada acerca de la apertura de la emblemática puerta de la Casa de la Cultura, ya que desde hace tiempo el ingreso es por los laterales, opinó: "Creo que cuando uno deja cerrado, es simplemente porque no quiere abrir. Nosotros queremos abrir para que todos puedan entrar y nos hacemos cargo de hacer cultura con otros. Abrir un espacio no es solo una acción concreta, sino que también es algo simbólico, es dar cabida para el intercambio y la discusión. Y no es menor que esta reinauguración se dé en un contexto como este, donde se discute el aborto legal, la implementación de la ESI, el lenguaje inclusivo, entre otras cuestiones importantes. Cultura es una palabra muy grande, enorme; esos debates también son parte y hacen a nuestra cultura. Y este nuevo impulso será nuestro aporte desde la Casa de la Cultura".





Sobre Diego Paredes