Último día de la Feria del Libro en Paraná: propuestas para niños, jóvenes y adultos

La Feria del Libro Paraná Lee 2025 llega hoy a su fin, y la invitación está abierta para que toda la comunidad disfrute de la jornada final en la Sala Mayo, de 10 a 20 horas. Durante cuatro días, autores, editoriales, lectores y artistas se encontraron para celebrar la literatura, la creatividad y la cultura en uno de los eventos más importantes del Litoral argentino.

El último día de la feria ofrecerá una variada agenda para todas las edades. Por la mañana, la Editorial Relieves presentará Saga El Prisma y Juan Solá compartirá las Citas Mágicas Preciso ponernos en pausa. También se presentarán los libros Cuentos, hechos y poemas en tiempos de corrupción de René Rogelio Smith y Bicho sin dueño de Leo Pez.

Por la tarde, las actividades estarán especialmente dedicadas a las infancias, con el Festival Infantil que incluirá presentaciones de Las Tutucas, Eureka y La Bandurria, la obra de teatro Bigote de Novia, y propuestas itinerantes como Adivinero Natural, Baúles Andariegos, el Bibliomóvil de la Secretaría de Cultura, Cajitas Lambe Lambe y juegos cooperativos de UADER-FHAyCS. También se desarrollará Poemas y Girasoles, con la participación de Selva Almada y Rusi Millán Pastori.

La tarde continuará con encuentros de diálogo y reflexión para los más grandes: el conversatorio El único amor posible con Juan Solá, la charla del neurocientífico Fabricio Ballarini No sos vos, soy yo, la presentación de Alejo Mayor La estrella en el remanso, y el cierre con el conversatorio Sueños y testimonios a cargo de Fabiana Rousseaux, moderado por Angelina Uzín Olleros.

Más allá de la programación, la Feria del Libro Paraná Lee reafirma la importancia del movimiento cultural en la provincia. Cada encuentro literario y cada actividad generan un lugar de intercambio, aprendizaje y disfrute, al mismo tiempo que fortalecen la economía local a través de la participación de editoriales, librerías, artistas, proveedores y servicios vinculados al sector. Es un momento para reconectar con la lectura, estimular la creatividad y vivir la cultura de manera colectiva.

Conectando lectores

Además, la feria funciona como un punto de encuentro para las distintas generaciones: jóvenes y adultos, familias y estudiantes pueden compartir experiencias, descubrir nuevos autores y acercarse a la literatura de manera directa. La diversidad de actividades permite que cada visitante pueda elegir su recorrido, ya sea participando de talleres, charlas o disfrutando de la música y la narración.

Los organizadores destacan que la continuidad de este tipo de eventos es clave para mantener viva la escena literaria entrerriana, promover el hábito de la lectura y consolidar a Paraná como un referente cultural de la región. El cierre de esta edición invita a todos a sumarse, recorrer los stands, conversar con los escritores y ser parte de la celebración del libro y la cultura.

La entrada es libre y gratuita, y el mensaje es claro: la cultura es un derecho y una experiencia que enriquece a toda la comunidad, invitando a que cada visitante se lleve un recuerdo, un aprendizaje y la inspiración para seguir leyendo y disfrutando del arte.