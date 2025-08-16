Vélez tomó aire en una batalla de penales y agudizó el momento de Independiente

Fue triunfo de Vélez 2 a 1 de local. Dilan Godoy, Felipe Loyola y Braian Romero, todos de penal, marcaron los tantos del partido.

En el cierre de la jornada de sábado de la fecha cinco del Torneo Clausura , Vélez Sarsfield le ganó 2-1 a Independiente , en el estadio José Amalfitani, en un encuentro que todos los goles fueron anotados de penal, con un arbitraje discutido de Leandro Rey Hilfer .

Con este resultado, el Fortín llegó a 8 puntos en la Zona B, mientras que el Rojo quedó con 2 unidades y aún no pudo ganar en el certamen. En cuanto a la Tabla Anual, el conjunto de Liniers alcanzó los 22 puntos y encontró oxígeno con respecto al puesto de descenso por esa vía , lugar que está ocupando Talleres , al menos hasta que juegue su partido. Por su lado, los de Avellaneda tienen 31 unidades y están fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales, mientras siguen sin ganar en el Clausura.

Los primeros momentos del encuentro transcurrieron sin emociones en la noche de Liniers. Sin embargo, cuando el reloj indicaba que habían transcurrido 32 minutos, llegó el punto de inflexión: un error en salida de Kevin Lomónaco le dio la posibilidad al Fortín de contar con un penal.

El defensor visitante perdió la pelota con Tomás Galván en el área y, ante la inminente chance de gol, lo sujetó del pie cometiéndole infracción. Ante eso, el árbitro Leandro Rey Hilfer no tuvo más remedio que sancionar la pena máxima y expulsarlo por cortar una ocasión manifiesta de gol.

El encargado de ejecutar el tiro desde los 12 pasos fue el juvenil Dilan Godoy (19 años), quien sacó un fuerte remate a la derecha de Rodrigo Rey para establecer el 1-0 parcial.

Ante la situación de la expulsión de Lomónaco, Julio Vaccari sacó al delantero Diego Tarzia e incluyó a Franco Paredes para reforzar la defensa. Vélez intentó aprovechar la ventaja numérica para aumentar e Imanol Machuca tuvo el segundo tanto con fuerte disparo que Rey envió al córner.

Lo que sigue para Vélez

Respecto a los próximos duelos de estos dos equipos, Vélez recibirá el martes 19 de agosto (19 horas) a Fortaleza en Liniers en busca del pase a cuartos de final de la Libertadores y el lunes 25 visitará a Godoy Cruz de Mendoza por la fecha 6.

Lo que sigue para Independiente

Independiente, en tanto, será local en Avellaneda frente a Universidad de Chile el miércoles 20 de agosto (21.30) en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y recibirá a Platense el domingo 24 del mismo mes por el Clausura.