La escritora Selva Almada abre los conversatorios de la Feria del Libro Paraná Lee

Este jueves a las 10 arranca la feria del libro de Paraná. En tanto, a las 15 la reconocida escritora entrerriana participará del conversatorio “No es (solamente) una orilla”.

Este jueves, la reconocida autora de novelas nacida en Entre Ríos participará a las 15 hs del conversatorio “No es (solamente) una orilla”. También estará presente el ganador del premio Clarín de Novela, Roberto Chuit Roganovich, entre muchos otros.

La feria comenzará este jueves desde las 10 hs con una gran cantidad de actividades para realizar durante todo el día. Una de ellas será la participación de la entrerriana Selva Almada, que abrirá los conversatorios, en una charla moderada por Ferny Kosiak.

La vacuna contra la fiebre amarilla dejará de ser gratuita en Entre Ríos

"Cuando más lo necesité, me negó ayuda": fuerte acusación contra Monseñor Raúl Martín

A su vez, la charla «Ahí, en el remanso» tendrá como protagonista a Roberto Chuit Roganovich, ganador del Premio Clarín de Novela, y será a las 17 hs. Modera: Ana Testa.

En tanto que a las 19 hs será el turno del conversatorio «La Generala», a cargo de la escritora Emilia Delfino. Modera: Sonia Fernández.

La feria Paraná Lee contará con más de 70 stands con venta de libros, espacios de lecturas para las infancias, música en vivo, entre muchas más.