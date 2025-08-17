Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes y Barracas Central defienden la punta de la Zona A

Desde las 16.15, Estudiantes visitará a Banfield, mientras que el Guapo visitará a Central Córdoba. Además habrá otros dos encuentros.

17 de agosto 2025 · 08:24hs
Estudiantes viene de ganar por la Copa Libertadores.

Estudiantes viene de ganar por la Copa Libertadores.

Estudiantes y Barracas Central, ambos líderes de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), arriesgarán hoy su posición de privilegio. Desde las 16.15 el Pincha visitará a Banfield en el Estadio Florencio Solá. Nicolás Ramírez es el juez designado por la AFA para este compromiso que podrá verse por la pantalla de TNT Sports.

El equipo de Eduardo Domínguez ganó sus últimos cuatro compromisos y aspira a la cima del grupo, pero con la cabeza en ratificar su triunfo ante Cerro Porteño en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores; mientras que el Taladro buscará reponerse de las dos caídas sufridas ante Barracas Central y Belgrano.

Estudiantes ganó en Paraguay la ida.

Estudiantes venció a Cerro Porteño sobre el final y logró una ventaja clave

El plantel de Estudiantes celebrando la victoria en el gimnasio de Patronato.

Estudiantes y Rowing ganaron en el inicio del Torneo Clausura de la APB

Paralelamente, Central Córdoba recibirá a Barracas Central en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. ESPN Premium transmitirá y Nicolás Lamolina comandará las acciones del juego.

El Ferroviario viene de derrotar a Lanús por la ida de octavos de final de la Sudamericana, mientras que el Guapo acumula dos victorias al hilo y quiere seguir en la cima del grupo, mirando de reojo lo que suceda en el partido del Pincharrata.

Los otros partidos del domingo del Torneo Clausura

Gimnasia y Lanús se medirán a partir de las 14 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la Zona B. El árbitro del encuentro será Facundo Tello y la televisación estará a cargo de TNT Sports Premium.

El Lobo lleva tres partidos sin perder con dos triunfos al hilo; mientras que el Granate tuvo un traspié ante Central Córdoba por la Copa Sudamericana y está obligado a ganar en la revancha.

A la misma hora se enfrentarán Defensa y Justicia y Newell’s en el Estadio Norberto Tomaghello, por la Zona A. ESPN Premium televisará el encuentro que lo tendrá como árbitro principal a Daniel Zamora.

El Halcón viene de un triunfo agónico ante Riestra, mientras que la Lepra derrotó a Atlético Tucumán por Copa Argentina y está entre los ocho mejores del certamen federal.

