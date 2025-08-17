Estudiantes y Barracas Central, ambos líderes de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), arriesgarán hoy su posición de privilegio. Desde las 16.15 el Pincha visitará a Banfield en el Estadio Florencio Solá. Nicolás Ramírez es el juez designado por la AFA para este compromiso que podrá verse por la pantalla de TNT Sports.
Estudiantes y Barracas Central defienden la punta de la Zona A
Desde las 16.15, Estudiantes visitará a Banfield, mientras que el Guapo visitará a Central Córdoba. Además habrá otros dos encuentros.
El equipo de Eduardo Domínguez ganó sus últimos cuatro compromisos y aspira a la cima del grupo, pero con la cabeza en ratificar su triunfo ante Cerro Porteño en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores; mientras que el Taladro buscará reponerse de las dos caídas sufridas ante Barracas Central y Belgrano.
Paralelamente, Central Córdoba recibirá a Barracas Central en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. ESPN Premium transmitirá y Nicolás Lamolina comandará las acciones del juego.
El Ferroviario viene de derrotar a Lanús por la ida de octavos de final de la Sudamericana, mientras que el Guapo acumula dos victorias al hilo y quiere seguir en la cima del grupo, mirando de reojo lo que suceda en el partido del Pincharrata.
Los otros partidos del domingo del Torneo Clausura
Gimnasia y Lanús se medirán a partir de las 14 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la Zona B. El árbitro del encuentro será Facundo Tello y la televisación estará a cargo de TNT Sports Premium.
El Lobo lleva tres partidos sin perder con dos triunfos al hilo; mientras que el Granate tuvo un traspié ante Central Córdoba por la Copa Sudamericana y está obligado a ganar en la revancha.
A la misma hora se enfrentarán Defensa y Justicia y Newell’s en el Estadio Norberto Tomaghello, por la Zona A. ESPN Premium televisará el encuentro que lo tendrá como árbitro principal a Daniel Zamora.
El Halcón viene de un triunfo agónico ante Riestra, mientras que la Lepra derrotó a Atlético Tucumán por Copa Argentina y está entre los ocho mejores del certamen federal.