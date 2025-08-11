La Municipalidad de Paraná lanzó una nueva edición de la Feria del Libro.

Este lunes, la Municipalidad de Paraná presentó la edición 13 de la Feria del Libro. El evento se extenderá del 14 al 14 de agosto, en la Sala Mayo.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, presentó la edición 13 de la Feria del Libro. Bajo el lema “Infinidad-Orillas-Ilusión”, se desarrollará del 14 al 17 de agosto, en la Sala Mayo. Esta nueva propuesta reunirá a autores y autoras de destacada trayectoria nacional e internacional en los campos de la literatura y la ciencia.

Palabras en la presentación de la Feria del Libro

En la presentación del evento, Romero destacó: “El libro sigue siendo el mejor regalo que nos podemos hacer y que podemos hacer a otros porque nos enriquece, nos estimula la creatividad. Para esta edición hemos seleccionado todas las miradas posibles para enriquecer la Feria. Paraná plantó esta mirada sobre el libro hace varios años y distintas gestiones gubernamentales hemos podido sostenerla porque creo que son cosas buenas que hay que continuarlas”.

Considerada por escritores, lectoras, lectores y feriantes como “la mejor del Litoral Argentino”, la feria contará con la participación de más de 75 editoriales de todo el país. Organizada por la Municipalidad de Paraná, la entrada será libre y gratuita. Habrá una jornada especialmente destinada a las escuelas, propuestas para las infancias, talleres literarios y ronda de lecturas.

“Muchas veces se dice que se lee poco o que se lee menos en esta época, yo creo que tenemos distintas formas de leer. Volver al libro y pensar en la Feria del Libro como la feria de la lectura, de la cultura, es muy importante y sobre todo que participen escuelas y los jóvenes porque aprendemos en el día a día y aprendemos mucho a través de los libros”, valoró el Jefe de Gabinete, Santiago Halle.

“Tenemos 14 escritores y escritoras invitadas y durante cuatro jornadas vamos a tener citas mágicas, conversatorios, charlas, actividades en las carpas de las infancias donde nos van a reunir estos días a lectores y escritores”, reconoció Marcela Pautaso, coordinadora de la Editorial Municipal.

Más detalles brindados desde la Municipalidad de Paraná

Como cada año, el público podrá asistir a conversatorios con autores, una instancia privilegiada de diálogo entre escritores y lectores. También se realizarán talleres y las ya clásicas Citas Mágicas, un espacio íntimo para compartir experiencias literarias con quienes escriben.

La literatura, la ciencia y la subjetividad, tendrán sus cruces durante la Feria del Libro Paraná Lee, con la participación de los neurocientíficos Fabricio Ballarini y Adolfo García y la psicóloga Fabiana Rousseaux.

Este año, Córdoba será la Ciudad Invitada de Honor. Sus editoriales —dependientes de la Municipalidad, la Provincia y la Universidad— estarán presentes con sus catálogos y propuestas editoriales.

Además, como ya es tradición, en las primeras horas de la tarde tendrá lugar “Poemas y Girasoles”, un espacio de lectura compartido entre escritores y lectores.

Concepción del Uruguay, a través de su Editorial La Histórica, estará presente en la Feria con sus libros y poetas.