Alicia Aluani: "Este día nos reúne para recordar a un hombre que se encuentra en nuestra identidad como Nación"

La vicegobernadora Alicia Aluani participó este domingo del acto por el 175° aniversario del fallecimiento de Don José de San Martín que se hizo en Nogoyá

17 de agosto 2025 · 14:27hs
La vicegobernadora Alicia Aluani participó este domingo del acto por el 175° aniversario del fallecimiento de Don José de San Martín que se hizo en Nogoyá

La vicegobernadora Alicia Aluani participó este domingo del acto por el 175° aniversario del fallecimiento de Don José de San Martín que se hizo en Nogoyá

La vicegobernadora Alicia Aluani participó este domingo del acto por el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín en la ciudad de Nogoyá.

La ceremonia tuvo lugar en la Plaza Libertad y estuvo organizada por la municipalidad de Nogoyá en conjunto con la escuela N° 53 Yapeyú, cuyos alumnos y docentes realizaron diversos números alusivos.

Junto a la vicegobernadora estuvieron presentes el intendente y la viceintendente de Nogoyá, Bernardo Schneider y Desireé Peñaloza, respectivamente; el senador departamental Rafael Cavagna; la secretaria coordinadora de la Honorable Cámara de Senadores, Julieta Sosa; autoridades provinciales, municipales, policiales y eclesiásticas; docentes, alumnos e integrantes de la comunidad educativa local.

Al tomar la palabra, la vicegobernadora Alucia expresó: "Este día nos reúne a todos nosotros para recordar a un hombre que no sólo permanece en nuestra historia, sino también se encuentra en nuestra identidad como Nación, el general José de San Martín". Describió al prócer como "un hombre como nosotros, con miedos, con dudas y con sacrificio, pero eligió dejarlo todo por un bien superior, que es la libertad de los pueblos de América".

Allí, evocó la gesta del cruce de Los Andes y señaló que "hoy necesitamos ciudadanos que puedan afrontar cualquier aventura, que nos puedan poner un escollo en el camino pero poder afrontarlo con coraje y todos unidos por el bien común".

Por último, Aluani invitó a todos los presentes a que "lo recordemos y que hagamos de esto un legado que nos lleve hasta el resto de nuestras vidas, que es luchar por un país mejor, más justo y más unido" y "que trabajemos y seamos más solidarios para llevar entre todos a esta provincia adelante".

