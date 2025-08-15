Feria del Libro: Rosario Romero inauguró formalmente Paraná Lee 2025.

Uno Entre Rios | La Provincia | Feria del Libro

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, dejó formalmente inaugurada la Feria del Libro Paraná Lee 2025.

15 de agosto 2025 · 18:58hs
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, inauguró formalmente una nueva edición de la Feria del Libro Paraná Lee 2025. El evento literario, que comenzó con una nutrida convocatoria de público, se desarrollará hasta el domingo en Sala Mayo, de 10 a 20.

Palabras de Rosario Romero

Rosario Romero, junto al viceintendente David Cáceres y la escritora Norma Morandini, valoró la participación de más de 2.000 estudiantes: “Es una señal que el libro sigue importando”. También participó el escritor Mariano Quirós.

“Norma Morandini nos engalana en la Feria del Libro y tantos escritores y escritoras que venden sus libros y promocionan el mismo. La Feria lleva 13 ediciones en la ciudad; no es de una gestión, sino de todas las gestiones y es visitada por escuelas. El jueves vinieron más de 2.000 chicos a la mañana y a la tarde vinieron escuelas nocturnas; es una señal que el libro sigue importando en la ciudad”, sostuvo la Presidenta Municipal al lanzar formalmente la edición 13° de la Feria del Libro Paraná Lee.

“Todo lo que hagamos para transmitir la cultura de acercarnos al libro, de difundirlo, en todas sus formas. Hay mucha gente que lee en una pantalla, pero finalmente lee. Tenemos una mirada integral de libros de todo el país”, remarcó.

Más declaraciones

El viceintendente David Cáceres, aseguró: “Estamos muy contentos de presentar la Feria, con más de 70 editoriales y librerías. Se debe destacar que es una política pública que contiene a otros actores de la sociedad, porque tenemos a una feria de emprendedores, junto a un patio gastronómico que acompaña como una política de invitar a que visiten Paraná y la conozcan. Es también brindar un espectáculo cultural”.

La escritora Norma Morandini, de reconocida trayectoria en el ámbito literario, expresó su satisfacción por ser parte de Paraná Lee. “Me sumo a la Feria y a la Fiesta, que significa que uno que hace un trabajo solitario, pueda mostrar lo que han sido tiempos de reflexiones y compartirlo con otros. Es una emoción poder estar con seres humanos a quienes poder transmitir lo que pienso. Lo importante es que haya siempre lectores”.

Por otra parte, en el acto, el escritor Mariano Quirós, compartió con los presentes un texto de su autoría, para dejar formalmente inaugurada la propuesta literaria.

Declaración de interés

La senadora provincial Claudia Silva (Frente Más Para Entre Ríos) entregó a la intendenta Rosario Romero la resolución de la Cámara de Senadores que declara de interés la 13° edición de la Feria del Libro Paraná Lee.

Participaron de la actividad el jefe de Gabinete, Santiago Halle; secretarios y secretarias del gabinete municipal; concejales y concejalas; funcionarios municipales; rectores, decanos y autoridades de Universidades; autoridades del Consejo General de Educación (CGE); la senadora provincial Claudia Silva.

