Murió Alberto Martín, reconocido actor de 81 años

Este sábado 16 de agosto se confirmó el fallecimiento de Alberto Martín, quien tenía 81 años y había estado internado durante los últimos días.
El actor Alberto Martín, de 81 años, falleció este sábado tras un breve internamiento, habiendo estado alejado de los medios desde su última aparición en 2024.
16 de agosto 2025 · 19:13hs
El reconocido actor, que contaba con una extensa trayectoria, se había mantenido alejado de los medios durante el último año.
Su última aparición fue en Mañanísima (El Trece) en 2024, programa conducido por Carmen Barbieri, donde se destacaba preparando sus mejores platos.