Uno Entre Rios | Escenario | Alberto Martín

Murió Alberto Martín, reconocido actor de 81 años

El actor Alberto Martín, de 81 años, falleció este sábado tras un breve internamiento, habiendo estado alejado de los medios desde su última aparición en 2024.

16 de agosto 2025 · 19:13hs
Murió Alberto Martín, reconocido actor de 81 años

Este sábado 16 de agosto se confirmó el fallecimiento de Alberto Martín, quien tenía 81 años y había estado internado durante los últimos días.

El reconocido actor, que contaba con una extensa trayectoria, se había mantenido alejado de los medios durante el último año.

LEER MÁS: Alberto Martín le declaró su amor a Carmen Barbieri en vivo

Su última aparición fue en Mañanísima (El Trece) en 2024, programa conducido por Carmen Barbieri, donde se destacaba preparando sus mejores platos.

