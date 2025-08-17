General Ramírez: avanza la construcción de viviendas de IAPV

"La obra pública no solo permite que más familias accedan a una vivienda digna, sino que también impulsa la construcción y genera empleo", destacan desde IAPV

"La obra pública no solo permite que más familias accedan a una vivienda digna, sino que también impulsa la construcción y genera empleo", destacan desde IAPV

"La obra pública no solo permite que más familias accedan a una vivienda digna, sino que también impulsa la construcción y genera empleo", destacan desde IAPV

"La obra pública no solo permite que más familias accedan a una vivienda digna, sino que también impulsa la construcción y genera empleo", destacan desde IAPV

"La obra pública no solo permite que más familias accedan a una vivienda digna, sino que también impulsa la construcción y genera empleo", destacan desde IAPV

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) lleva adelante la construcción de 10 unidades habitacionales financiadas con fondos provinciales en General Ramírez, departamento Diamante.

La obra, a cargo de la empresa Acic Mocoiein S.A., cuenta con viviendas de dos dormitorios, una de ellas destinada a familias que enfrenten situaciones de discapacidad o trasplante, incorporando las adaptaciones necesarias para garantizar la accesibilidad.

Último día de la Feria del Libro en Paraná: propuestas para niños, jóvenes y adultos

Sergio Fiszson: "Vi el inicio de la programación y ahora estoy viviendo el final"

El presidente del IAPV, Manuel Schönhals, afirmó que "estas acciones forman parte de una política habitacional integral que se desarrolla junto a gobiernos locales y diversas instituciones, con el fin de garantizar el derecho a la vivienda".

obra viviendas General Ramírez IAPV (1)

Asimismo, remarcó que "se cumple con la indicación del gobernador de recorrer y supervisar cada proyecto en ejecución en la provincia. La obra pública no solo permite que más familias accedan a una vivienda digna, sino que también impulsa la construcción y genera empleo", destacó.