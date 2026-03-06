El Festival de Tribus Club de Arte regresará a la ciudad de Santa Fe el 1 y 2 de mayo con una programación que reúne artistas consagrados y propuestas de la escena actual. La nueva edición tendrá lugar en la Estación Belgrano, con dos jornadas de música en vivo y una infraestructura ampliada que incluirá cuatro escenarios.
Tribus anunció la grilla de su festival 2026
El Festival de Tribus regresa a la ciudad de Santa Fe el viernes 1 y el sábado 2 de mayo con una programación que incluye grandes artistas
La grilla del Festival de Tribus ya está definida
Luego del debut que convocó a más de 12.000 personas, la organización confirmó el regreso del encuentro musical con una grilla encabezada por Los Caballeros de la Quema, Turf, El Mató a un Policía Motorizado, Bandalos Chinos, Kapanga, La Delio Valdez y Estelares.
El cartel suma además a Eruca Sativa, Cielo Razzo, Massacre, Los Espíritus y Barbi Recanati, junto con la presencia internacional de Vapors of Morphine. La programación también incorpora a Indios, Ainda, Lichi, Lucy Patané y Gauchito Club, además de proyectos locales como Hugo & Los Gemelos y Vomitan Glitter, entre otros artistas que se anunciarán próximamente.
Cuatro escenarios y música continua
La edición 2026 ampliará su despliegue técnico y artístico. Durante ambas jornadas, la Estación Belgrano contará con cuatro escenarios que funcionarán de manera alternada, lo que permitirá que el público circule entre distintos espacios y propuestas musicales sin interrupciones.
El predio también incluirá sectores gastronómicos renovados, activaciones de marcas e intervenciones artísticas locales, con el objetivo de consolidar el festival como un espacio cultural amplio que combine música, arte y encuentro.
Entradas y puntos de venta
El abono para los dos días ya se encuentra disponible a través de Ticketway, con la modalidad de preventa Early Bird y la posibilidad de financiación en seis cuotas sin interés con los bancos de Santa Fe y Entre Ríos.
Las entradas pueden adquirirse en los siguientes puntos de venta:
-
Tribus Club de Arte – República de Siria 3572 (Santa Fe)
NEXON Peatonal Santa Fe – San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle – Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé – Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera – Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná – Urquiza 1031
DRAXXO Esperanza – 25 de Mayo 1446
Toselli Hogar Rafaela – Boulevard G. Lehmann 359
Terco Tour Paraná – 25 de Mayo 453
También se encuentran disponibles online en www.ticketway.com.ar y mediante venta telefónica al 0342-155-764161.}