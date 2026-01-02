Uno Entre Rios | Escenario | Libros

Tres libros mágicos para regalar en Reyes

El Día de Reyes sigue siendo una fecha muy significativa para los libros. Por eso UNO presenta tres títulos "mágicos" para regalar.

2 de enero 2026 · 14:51hs
El 6 de enero se celebra la llegada de los Reyes Magos. Una nueva oportunidad de hacer regalos a seres queridos y los libros son una buena opción para quienes han optado por la lectura en vacaciones. La imaginación y la aventura acompañan los títulos más vendidos para esta época.

“El Día de Reyes sigue siendo una fecha muy significativa para el libro. Las familias no solo buscan un regalo, sino una experiencia que despierte la imaginación y acompañe el crecimiento de los chicos. En Buscalibre vemos una fuerte elección de historias con componentes mágicos y aventureros, que invitan a leer por placer y a construir el hábito lector desde edades tempranas”, señala Tomás Meabe, Country Manager de Buscalibre en Argentina.

harry potter.jpg

Libros para Reyes

LEER MÁS: La Fiesta Provincial de los Reyes Magos regresa a Paraná

Según datos de Buscalibre, los 3 libros mágicos más elegidos para regalar en Reyes 2026 son:

Harry Potter y la piedra filosofal, de J.K. Rowling

Percy Jackson y el ladrón del rayo, de Rick Riordan

El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry

principito.jpg

Se trata de títulos que atraviesan generaciones y combinan fantasía, aventura y valores universales, posicionándose año tras año entre los más regalados para chicos y jóvenes; reflejando también los géneros más elegidos por los lectores en Argentina, según el Índice de Lectura de Buscalibre: ficción, fantasía, bienestar, novela histórica y literatura juvenil.

Libros reyes regalos
