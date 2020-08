Se estrenó "Vis a Vis: El Oasis", el spin off de la serie

Violencia, brutalidad, torturas, muertes, violaciones, romances, escapes, más muertes, sexo, más violencia. Las primeras cuatro temporadas de la exitosa serie Vis a Vis tuvieron de todo. La historia comenzó con Macarena Ferreiro (Maggie Civantos), una mujer buena y trabajadora que, por seguir a su jefe y amante, terminó presa en la penitenciaría Cruz del Norte, condenada por malversación y fraude fiscal. Allí debe convivir con las algunas de las mujeres más peligrosas de toda España, como Zulema Zahir (Najwa Nimri), la más despiadada de todas.

En sus cuatro temporadas la serie mostró un sinfín de peleas entre las internas del penal, como sucede en todas las ficciones carcelarias. Alba Flores (Nairobi en La casa de papel), María Isabel Díaz Lago, María Salgueiro, Marta Aledo, Berta Vázquez y el actor argentino Ramiro Blas, que encarna al brutal médico Carlos Sandoval, son algunos de los protagonistas de gran parte de la ficción, que se estrenó el 20 de abril de 2015.

Cabe recordar que en la cuarta temporada, que se emitió en 2018, se pudo ver otra cara conocida por todos, ya que se sumó Benjamín Vicuña, que termina teniendo fuertes escenas con la malvada Zulema.

Sin embargo ahora los productores de la ficción que emitieron Antena 3 y Fox España, y que distribuye Netflix, presentan un especie de spin off de la serie, a la que llamaron Vis a Vis: El Oasis, en la que cuentan qué sucedió con Maca y Zulema en los años posteriores al final de la cuarta temporada. Esta nueva historia llega con una sorpresa para los argentinos: las actuaciones especiales de Ana María Picchio y Lucas Ferraro, que tendrán una participación destacada en la trama.

El spin off se sitúa lejos de la cárcel en la que transcurrieron las cuatro temporadas anteriores para mostrar una nueva faceta en la vida de Maca y Zulema, que ahora están en libertad y planifican un “último golpe”. Esta temporada, que consta de 8 capítulos, muestra en el comienzo -a modo de sinopsis- a estas dos ex convictas en distintos robos a joyerías, bancos y casinos. Pero llega el momento de separarse, y antes de hacerlo deciden dar un gran golpe al que llamarán “El último brindis”.

El robo, que se producirá durante el banquete de la boda, debe ser rápido, sin víctimas y sin complicaciones. Unas horas después se reunirán para repartir el botín en el Hotel El Oasis –de ahí el nombre del spin off–, en el desierto de Almería. Sin embargo el plan no resultará tan perfecto como tenían previsto y la situación se irá complicando a cada momento.

Maca y Zulema, estas dos mujeres que tras las rejas se convirtieron en enemigas y luego pudieron saldar sus diferencias, ahora enfrentarán su vida juntas como compañeras y socias en este nuevo y ambicioso crimen planificado. Cabe destacar que el público de esta serie en España fue parte fundamental para su continuidad, no solo por el rating que le dieron a la ficción, sino porque no dudó en reclamar su retorno cuando fue cancelada en Antena 3, donde se emitieron las dos primeras temporadas (2015-2016). Allí fue que los seguidores crearon la “Marea Amarilla” y se movilizaron de tal manera que los creadores y productores buscaron la forma de extender el universo carcelario de la mano de FOX, en la que se emitieron la tercera y cuarta entrega, con cambio de prisión incluido.

Vis a vis se estrenó en 2015 como la reinvención española de cierto furor por los relatos de encierro y cárceles de mujeres, que anteriormente estuvo representada por Orange is The New Black, creada en 2013 por Jenji Kohan. Vis a vis partía de una premisa similar: una joven de buena familia, Macarena Ferreiro, llega a la prisión por un mal paso, un error motivado por amor. A partir de su entrada en la cárcel de Cruz del Sur pudo descubrir los códigos de supervivencia, sumado a los fenómenos que suceden tras las rejas como las amistades, la violencia, el encierro, entre otras cosas.

Ahora los fanáticos de la serie tienen la posibilidad de ver la última temporada con las protagonistas fuera de la cárcel y varias preguntas por responder: ¿saldrá bien el último atraco?, ¿volverán a la cárcel? ¿terminarán con vida? Vis a Vis: El Oasis tiene las respuestas.