Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

Uno Entre Rios | Escenario | Festival

El Festival del Parque vivirá su sexta edición las noches del domingo 15 y lunes 16 de febrero. Con entrada libre y gratuita.

21 de enero 2026 · 12:53hs
Grandes artistas como Juan Manuel Bilat y Lotoral Tagüé se presentarán en una nueva edición del Festival del Parque en Villa Libertador San Martín. Con entrada libre y gratuita también se podrá disfrutar de la Expo-Feria Regional de emprendedores en el Parque de las Américas.

El festival contará con la presentación en vivo de destacados músicos: Fabricio Rodríguez; Juan Manuel Bilat; La Clave trío; Timbúes; Litoral Tagüé; DNI Folclore; María Luz Urazún y Gabi Besel. También habrá una gran Expo-Feria Regional de emprendedores y artesanos, además del clima propio de las noches de verano, que es especialmente propicio para disfrutar de un evento de esta naturaleza.

LEER MÁS: Paraná recibe el Pre Federal rumbo al Festival Nacional del Chamamé

Mantenimiento en el Anfiteatro Municipal

De cara a los eventos del verano, y en especial ante la cercanía del Festival del Parque, personal dependiente de la Dirección de Obras y Servicios Públicos se encuentra trabajando para dejar el Anfiteatro Municipal de Parque de las Américas en óptimas condiciones.

anfiteatro villa libertador san martin

Para ello se está repintando el espacio, se están revisando y acondicionando las luces, el tendido eléctrico y se están manteniendo los baños y camerinos. Además, se extendió el escenario hacia la parte posterior, ampliando su espacio disponible para una mejor presentación de los artistas que se presenten en vivo.

Festival Parque Libertador San Martín De Las Américas Anfiteatro
