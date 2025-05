Roberto Pettinato llega a Limbo Pub con su show "Sumo x Pettinato"

Lejos de catalogar el show como un simple tributo o un homenaje, Pettinato lo define como una experiencia: “Ahí realmente van a ver una banda espectacular, porque no es un tributo, no es un homenaje. Es la banda de tus sueños, porque aunque no esté Luca, está este tarado que lo hace super bien, y así lo ha dicho el público”, expresó con el humor que lo caracteriza.

Roberto Pettinato1.jpg

El espectáculo combina la potencia del repertorio de Sumo con una banda formada por músicos de alto nivel y el relato irreverente de Pettinato, quien invita al público a ser parte de un encuentro que va más allá de la nostalgia: “Vengan, no se van a arrepentir. Saben los temas, saben bailar, y tienen un miembro original ¡vivo!”.

“Sumo x Pettinato” recorre los grandes clásicos del grupo liderado por Luca Prodan, reviviendo el espíritu contestatario y la energía que marcaron una época del rock nacional, con la particular visión de uno de sus protagonistas. La cita es este viernes en Limbo Pub, para una noche que promete ser inolvidable para los amantes del rock argentino y los seguidores del inconfundible Pettinato.