Récord de participación en el 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) cerró sus convocatorias con una gran respuesta de realizadores de todo el país. En total, se inscribieron más de 150 películas entre largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos, y más de 75 proyectos para el FICER Forum, la nueva sección destinada al desarrollo de primeras y segundas películas.

Organizado por el Gobierno de Entre Ríos , a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) , el FICER se consolida como un espacio de encuentro, diálogo y formación para la comunidad audiovisual, donde el cine se vive como una experiencia colectiva.

El FICER Forum, que se presentará por primera vez en esta edición, busca fortalecer la industria audiovisual regional. Está dirigido a realizadores y realizadoras de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Córdoba, con proyectos en etapa de desarrollo. La propuesta apunta a fomentar la producción, la vinculación profesional y la generación de nuevas oportunidades para el cine del Litoral.

Con una programación diversa y una fuerte participación federal, el 7° FICER se realizará del 25 al 30 de noviembre en Paraná, con actividades también en subsede de distintas ciudades de la provincia, siempre con entrada libre y gratuita.