Allanan la casa y el despacho de José Luis Espert

La casa del diputado nacional José Luis Espert está siendo allanada por las vinculaciones con el empresario acusado por narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado y la transferencia de 200.000 dólares a la cuenta del libertario.

La orden de la Justicia Federal de San Isidro se llevan adelante este jueves en el domicilio del diputado, en la localidad de Beccar, y en su despacho del Congreso de la Nación. Todo ocurre en el marco de la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois, a partir de los presuntos vínculos del legislador oficialista con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado y con orden de extradición por narcotráfico a los Estados Unidos.

Allanamiento casa José Luis Espert Narcotráfico

La investigación está a cargo del fiscal federal Federico Domínguez, quien lleva adelante la causa bajo secreto de sumario, y el juez es Lino Mirabelli.

La causa

El caso se originó a partir del hallazgo de una transferencia de USD 200.000 de “Fred” Machado a Espert. En su denuncia, Grabois pidió que se investigue si son fondos “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, EEUU, por el delito de tráfico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal”.