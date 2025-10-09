Scott Bessent confirmó un swap por USD 20.000 millones para Argentina

El funcionario norteamericano Scott Bessent confirmó el swap para Argentina e informó que EE.UU. comenzó a inyectar dólares en el mercado cambiario.

El Tesoro de los Estados Unidos confirmó un swap por USD 20.000 millones. Además, comenzó a vender dólares en el mercado cambiario a través de intervenciones vía el Banco Santander, según confirmó el propio Scott Bessent.

De todos modos se aclaró que, la intervención de este jueves en el mercado cambiario local, no es parte del intercambio de monedas, expresa Infobae.

Explicaciones de Scott Bessent

“Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo el FMI, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos”, destacó el secretario en X.

“Además, hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”, agregó.

Además, confirmó que siguen las bandas cambiarias. “El ministro Caputo me informó de su estrecha coordinación con el FMI respecto a los compromisos de Argentina en el marco de su programa. Las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas. Su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito”, dijo Bessent.