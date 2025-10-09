El mundo del fútbol despide a Miguel Russo en La Bombonera

Hinchas de Boca y de distintos equipos se acercaron a La Bombonera para despedir al entrenador del Xeneize Miguel Russo.

Miles de hinchas de Boca Juniors y varios de otros equipos se reunieron este jueves el Hall Central del estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente La Bombonera, para despedir al histórico director técnico Miguel Ángel Russo, quien murió este miércoles por la tarde luego de una larga lucha contra el cáncer.

Las puertas se abrieron a las 10 p ara que todos los presentes puedan darle un último adiós a Russo , quien conmocionó a todo el fútbol argentino con su fallecimiento.

La Liga Profesional postergó la visita de Boca a Barracas Central por la muerte de Russo

Según aclaró Boca a través de sus redes sociales, aquellos que quieran despedirlo tendrán hasta las 22 para acercarse a Brandsen, mientras que el velorio se extenderá otras dos horas el viernes, entre las 10 y las 12 del mediodía.

“Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar”, se aclaró en el comunicado.

Russo, quien tenía 69 años, jugó durante toda su carrera como jugador en Estudiantes de La Plata, mientras que como director técnico se desempeñó desde 1989 hasta su último día.

Presentes en La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Antes de la apertura al público, el plantel de Boca Juniors y la familia fueron los primeros en acceder al Hall Central para despedirse de Miguel Ángel Russo. Con Claudio Úbeda a la cabeza, el plantel del Xeneize ingresó a la Bombonera. También se hizo presente Mariano Herrón, DT del elenco de la división reserva de la entidad de La Ribera.

Nicolás Russo, presidente del Club Atlético Lanús, se hizo presente en la Bombonera. El dirigente forjó un gran vínculo con Miguel Ángel Russo cuando coincidieron en el Granate. También mostró sus condolencias Carlos Izquierdoz, capitán de Lanús y ex referente del Xeneize.

Por otro lado, el plantel de Rosario Central tomó la decisión de viajar rumbo a Buenos Aires para estar presente en el velatorio de Miguel Ángel Russo, emblema de la entidad Canalla.