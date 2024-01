Raquel Freijo: "El arte fortalece el sentido de pertenencia"

El cine, el teatro y la literatura, desde hace semanas, están bajo la lupa. Todo el sector pide ayuda y le dice No al cierre de los institutos. Raquel Freijo tiene 45 años y es actriz. Nació en Paraná, en la casa de su abuela ubicada en calle Salta, entre Colón y La Paz, una zona de veredas anchas y árboles frondosos, destacó Raquel al comenzar la entrevista con UNO.

“Durante mi infancia pasaba mucho tiempo jugando en la vereda. Mi abuela Margarita me pedía que le lleve la reposera a la puerta, entonces mientras yo jugaba con mis amigas en la vereda ella veía la gente pasar y nos miraba. Dábamos vueltas manzanas en bici o patines, íbamos de una casa a otra, jugábamos a la cachada, al semáforo, a la escondida, a la payanga, trepábamos árboles y tirábamos barquitos por la cuneta cuando llovía. En verano se realizaban los corsos y pasaban las comparsas por la puerta de mi casa, era una fiesta, nos disfrazábamos y salíamos con las pasistas. Festilindo estaba a full y nos divertíamos armando coreografías e historias que eran canciones. Leía muchas historietas, Condorito, Isidoro, Patoruzú, y cuando podía le espiaba las revistas Magnum o Dartagnan a mi viejo, me gustaban las historias de Nipur de Lagash y me reía mucho con las de Pepe Sánchez”, recordó.