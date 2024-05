Queen por Master Stroke llega a Paraná

La repercusión de aquellos primeros videos alcanzó un lugar inimaginable: Brian May comparte en su cuenta de Facebook y Twitter la canción Lily of the Valley, alcanzando a fans de diversas partes del mundo.

Este hecho, fue el impulso para iniciar la búsqueda del resto de los integrantes que conformarían, finalmente, un Golpe Maestro (Master Stroke). En 2018 la banda se completa con la llegada de Manuel Olveira en Bajo, Agustín Albertini en Batería y Alberto Ludueña en Teclados, transitando, desde entonces, un camino en ascenso.

En Julio de 2021, BRIAN MAY, comienza a seguir en su Instagram personal al guitarrista Brian Morua y para el aniversario del cumpleaños de Freddie, con una re-versión de armonías vocales y guitarras del himno Dont Stop me Now;. Brian May lo comparte en su Instagram personal junto a un emocionante texto:¡Atención! Queeneros! ¡Esto vale un minuto de tu tiempo! Estoy fascinado con esta versión de Don´t Stop Me Now. Es mucho más que un simple cover. Es como si este chico estuviera pintando con los colores que creamos nosotros - me recuerda a Queen II - y aplicándolos a una canción posterior. Realmente me da escalofríos.

Armonías vocales salvajemente hermosas al estilo Queen y armonías de guitarra - algunos acordes que no hubiésemos considerado (!) - y verdaderamente una excelente calidad en la voz principal. Se suma a un arreglo que es nuevo y extrañamente fascinante para mí. Respetos!!! Para mí este es el mejor tipo de tributo - y estoy seguro de que Freddie estaría también muy agradecido

En un año lleno de momentos memorables, QUEEN por Master Stroke brilló con intensidad en el prestigioso Teatro GRAN REX de Buenos Aires en dos destacadas ocasiones: el 28 de abril y el 24 de noviembre de 2023. Este icónico escenario, impregnado de historia y magia, fue testigo de la excepcional interpretación de Master Stroke, donde la banda reafirmó con maestría su compromiso con la calidad interpretativa, guiando al público a través de la intrincada y emocionante travesía que define el legendario legado de QUEEN.

Extendiendo su arte más allá de las fronteras, la banda dejó una marca imborrable en Bogotá, Colombia, cautivando a la audiencia con la misma pasión y maestría que caracteriza cada uno de sus shows.

QUEEN por Master Stroke

- EMANUEL CARADOSO (Voz principal)

- BRIAN MORUA (Guitarra y coros)

- MANUEL OLVEIRA (Bajo y coros)

- AGUSTÍN ALBERTINI (Batería y coros)

- ALBERTO LUDUEÑA (Teclados)

