Pueblos Originarios: detalles sobre la actividad en reconocimiento

Además, habrá distintas propuestas gastronómicas, feria de artesanos y emprendedores. La entrada será a colaboración. Agustina Monzón, una de las organizadoras del evento, dijo a UNO : “En el transcurso de la jornada se irán desarrollando distintas actividades que tienen que ver con estos pueblos, ya sea desde una charla-taller, una exposición de cerámica, la musicalidad y así. Siempre me gusta recordar y traer esto del Ñe’e en guaraní es palabra, decir, es voz y también es alma. Un poco con esta forma de ver, sentir y estar de la composición guaraní. Del hablar, del comunicar, del decir. Es también mostrar el alma, eso que somos integralmente. Me gusta pensarlo así”.

Tejiendo sentires en comunidad

Quienes organizan la actividad son las Comunidades Indígenas Originarias de Paraná Î Ogarehegui y Onkaiujmar. Monzón pertenece a la comunidad indígena de Î Ogarehegui. “Es una comunidad guaraní. En la ceremonia que se dará al inicio estarán las diferentes referentes, son todas mujeres. Después habrá una mateada de presentación, donde la idea será dar lugar a la palabra para poder compartirnos y saber cómo estamos, nada más y nada menos”, contó.

Una vez iniciada la ceremonia, darán inicio a la jornada y comenzarán las charlas, los talleres y las muestras culturales. “Con relación a la entrada, decidimos no poner un precio porque nos parece que no tiene que ver con la cuestión de vender una propuesta o demás, sino que tiene que ver con el encuentro en sí, el encuentro humano. Por eso habrá una cajita en donde se podrá hacer un aporte voluntario al ingreso, y si alguna persona no tiene para aportar dinero, no hay problema, puede llevar algo para compartir, una torta, un pancito casero, la retribución o la colaboración no es precisamente monetaria, y fue pensada como otras formas de intercambio. La idea es seguir reivindicando la memoria ancestral porque ya demasiado tiempo de invisibilidad tuvimos. Por suerte estamos despertando, estamos movilizándonos y es momento de la acción, un momento de estar tejiendo”, aseguró.

“También habrá un micrófono abierto para todo aquel que desee compartir su música. En particular, todo aquel que pueda aportar será bienvenido porque con eso cubriremos los gastos de movilidad y traslado de las personas que vienen de otras ciudades. Así cubriremos el gasto de lo que sea que haya durante toda la jornada también”. La cita será en el centro cultural ubicado en la esquina de Enrique Carbó y 9 de Julio.