¿Podría haber un Cosquín Rock en Mar del Plata?

El creador del Cosquín Rock afirmó que el festival no encajaría en Mar del Plata, aunque dejó abierta la posibilidad de un evento en la playa en el futuro.

José Palazzo, creador del Cosquín Rock , habló sobre la posibilidad de llevar el festival a Mar del Plata, una ciudad clave del turismo en Argentina. A pesar de la propuesta, destacó que el evento tiene una esencia vinculada a las sierras de Córdoba, aunque no descartó la idea de un festival costero en el futuro.

En una entrevista, el empresario musical explicó: "Una vez, Pablo Baldini me dijo: 'Al Cosquín Rock le falta una salida al mar'. Y entonces nos pusimos a pensar en eso. Actualmente, tenemos Cosquín Rock en España, Uruguay, Paraguay, Chile, México y Estados Unidos, cada uno con un formato adaptado a su cultura local. El de Uruguay, por ejemplo, es el que más se asemeja al original".

¿Cosquín Rock en Mar del Plata?

Sin embargo, Palazzo dejó en claro que no ve el festival en la costa argentina: "El Cosquín Rock tiene una esencia que está muy ligada a las sierras de Córdoba. No me lo imagino en las costas. Aunque, eso sí, hay otros festivales que podrían tener cabida en Mar del Plata".

Sobre su visión de otros proyectos, Palazzo señaló que no se limita a un solo tipo de evento. "Yo produzco muchos festivales. En Mendoza, por ejemplo, hacemos uno llamado Festival Montaña y recientemente relanzamos el Wine Rock, una experiencia más íntima y exclusiva para un público reducido", comentó.

Si bien la idea de un festival en la playa no está descartada, Palazzo señaló que la competencia de eventos gratuitos durante el verano es un factor importante a tener en cuenta. "Mar del Plata tiene una oferta de actividades gratuitas muy grande en verano. Si se hiciera algo en la costa, tendría que ser pensado para otro momento del año, tal vez fuera de la temporada alta", explicó.